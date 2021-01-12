Genital siğil nedir? Genital siğil nasıl belirti gösterir? Genital siğilde prezervatif koruyuculuk sağlar mı?

Genital siğil, genital bölgede ortaya çıkmaktadır. Çıktığı bölgeye bağlı olarak belirti verebilmektedir. Erkeklerde penis ve çevresinde olabildiği gibi penisin iç kısmında da görülebilmektedir. Bu tür durumlarda idrar sırasında ya da idrar yapılmadan önce kan çıkabilir. Makat çevresinde ise karnabahara benzeyen et beni şeklinde lezyonlar olarak görülür. Ağız içerisinde lanis kısmında da bu lezyonlar görülebilir. Kadınlarda ise dış vulva ve vajende çıkabilmektedir. Kadınlarda rahim ağzı kanserine sebep olan virüs tipidir. Yapılan aşılar ile bu hastalığa karşı tedbir alınabilir. Bu lezyonların özelliği, tekrarlama ihtimali çok yüksektir. Bir kez tedavi edildiğinde ya da lezyon yakılarak, dondurularak veya kesilerek alınsa bile tekrar çıkma ihtimali vardır. Tekrarlamayı önlemek için direncin arttırılması gerekir. GENİTAL SİĞİL NASIL BULAŞIR? Genital siğil, HPV dediğimiz 200 farklı tipi olan virüs tarafından oluşturulan bir lezyondur. Daha çok cinsel ilişki sırasında cilt teması ile bulaşan bir lezyondur. Fakat doğumda vajenden çocuğun çıkması sırasında çocuğa bulaşması mümkündür. Sezeryanla doğumda bile kontaminasyon dediğimiz temasla çocuğa bulaşma riski belirtilen yayınlar vardır. Solunum yolu ile de bulaşabilir.

Genel olarak en sık cinsel yol ile bulaşan rahatsızlık olduğu bilinmesi gerekir. Cinsel yol ile bulaşan hastalıklar arasında dünyada en sık görülen hastalık da genital siğil hastalığıdır.

GENİTAL SİĞİL TANISI NASIL KONULUR? Genel olarak erkekler penis çevresinde bir et beni gördüğünü ve tıraşla temizlenmesi sırasında çoğaldığını görerek doktora başvururlar. Bayanlar da ise normal rutin kontrolleri sırasında kadın doğum doktoru tarafından görülür veya hastalık erkek partnerde görüldüğünde doktoru tarafından kadın partnerinde muayene edilmesi önerilerek tespit edilebilir.

Ağız içerisindeki lezyonlar ise diş hekimleri ve ya kulak burun boğaz doktorları tarafından rutin kontroller sırasında tespit edilebilir. Makat bölgesinde ki lezyonlar ise büyük tuvaleti yapma ve temizlenme sırasında ele gelen yabancı cisimlerden rahatsız olan hastanın doktora başvurması ile tespit edilebilir. GENİTAL SİĞİL TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR? Genital siğil, HPV virüsünün sebep olduğu bir lezyondur. Bu lezyonlara, kesilerek alınma, yakma ve dondurma şeklinde tedaviler uygulanabilir.

Kadınlarda rahim ağzı kanseri yapma riski olan virüslerdir. Çok tekrarlayan anal bölgedeki HPV virüslerinde de anal kanserin bildirildiği vakalar vardır.

Virüsün tamamen tedavi edilmesi hiç bir zaman söz konusu değildir. Vücut direnci düştüğünde tekrar lezyon ortaya çıkabilir.

GENİTAL SİĞİL İÇİN AŞI KİMLERE UYGULANMALIDIR? Son yıllarda genital siğil rahatsızlığı için bazı aşılar geliştirilmiştir. Normalde iki tip aşı vardır. 6, 11, 16, 18 dediğimiz 4 tip virüsü içeren bir aşı ayrıca 16 ve 18 denen 2 virüsü içeren iki tip aşı vardır. Bu aşılar 9-27 yaş arasındakilere önerilmektedir. Bu yaş aralığı her iki cins içinde aynıdır. 21 yaşından önce yapıldığı zaman aşının koruyucu etkisi daha fazla gözükmektedir.

Bazı ülkelerde standart aşı protokolüne girmiş bir aşı çeşididir. Cinsel hayata geçilmeden 10-13 yaşları arasında bu aşının yapılması çok faydalı olacaktır. KADINLARDA VE ERKEKLERDE GENİTAL SİĞİL AŞISI GEREKLİLİĞİ NEDİR? Kadınlarda rahim ağzı kanserini de engellediği için yapılması çok önemlidir. Erkeklerde ise hem kendisini hem de partnerini koruması amacıyla yapılması gerekir. 9 ile 27 yaş arasında bu aşının yapılması gerekir. Sadece 4 tip virüs için 2 çeşit farklı aşı vardır. GENİTAL SİĞİL ORTAYA ÇIKMASINI KOLAYLAŞTIRAN DURUMLAR NELERDİR? Genital siğil HPV virüsü ile ortaya çıkan, genital yolla buluşan bir rahatsızlıktır. Normalde virüs dediğimiz HPV'nin oluşturduğu bir hastalıktır. HPV virüsünü içeren bir partnerle cinsel temasa giren diğer partnerin bu virüse bulaşma ihtimali yüksektir. Fakat cinsel temasa giren kişide bu virüsün kalıcılığı söz konusu değildir.

Kişinin vücut direnci çok iyiyse virüsle karşılaşma olmasına rağmen virüsün vücuda yerleşmesini engelleyebilir. Bu virüsün ortaya çıkmasını veya çıktıktan sonra daha kolay çıkmasını sağlayan bazı etmenler vardır. Bunlar; hastanın direncinin düşük olması, kortizon gibi direnci düşüren ilaçlar kullanılması, organ nakli olması, aids hastalığına sahip olması gibi etmenler bireylerde bu rahatsızlıkların kolaylıkla ortaya çıkarmaktadır. ERKEKLERDE GENİTAL SİĞİL TEDAVİSİ NASILDIR? Genital siğil HPV virüsüne bağlı ortaya çıkan genital bölgede, erkeklerde penis içerisinde ki üretra denilen kısımda, kadınlarda vulva, vajen bölgesinde, hem kadınlarda hem erkeklerde makat bölgesinde, ağız içi mukozada gözlenebilen bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlık erkeklerde görülen lezyonun lazerle yakılması, lezyonun kesilerek alınması ve dondurulması şeklinde farklı tedavi şeçenekleri mevcuttur. Burada eğer virüsün tipini belirlemek veya partnerde ki virüsün ne olduğunu ortaya çıkarmak amacıyla alınan lezyonun patolojiye gönderilerek hangi virüs tipine ait olduğunun belirlenmesi aşı gerekliliği açısından da uygun olacaktır.

Cerrahi tedavi de bulunan bölgeye göre hangi tekniğin uygulanacağına karar verilir. Penis derisi üzerinde olan lezyonlarda skar bırakma riski sebebiyle kriyoterapi yerine elektro koter uygulanması uygun olacaktır. Penis içerisinde ki üretra bölgesinde de bu HPV virüsünün olabileceği her zaman akılda bulundurulmalı ve o bölgenin de kontrolden geçirilmesi mutlaka gerekir. Aynı şekilde makat bölgesinin de kontrol geçilmesi gerekmektedir.

GENİTAL SİĞİL VARLIĞINDA ÇİFTLERİN YAPMASI GEREKENLER NELERDİR? Genital siğil genital bölgede, ağız mukozasında, kadınlarda vajen bölgesinde, erkek ve kadınlarda makat bölgesinde görülen viral bir hastalıktır. Genital siğiller çiftlerde ortaya çıktığında çiftlerde ciddi bir panik ortaya çıkmakta ve hemen kanser oldum, kanser olacağım endişesi yaşamaktadırlar. Bu virüslere bağlı olarak bazı kanserlerin oluşma riski mutlaka vardır; fakat virüs çıktığında hastanın kanser oldum endişesine kapılmaması gerekmektedir. Varolan lezyonların ortadan kaldırılması ve kontrollerinin yapılması uygun olacaktır. Erkeklerde varolan lezyonlar koter, kriyoterapi ve cerrahi ile çıkartıldıkan sonra penis içerisi de kontrol edilmelidir. Daha sonrasında ise partneri eğer doktora gözükmedi ise partnerinin de bir doktora başvurması, değelendirilmesi HPV'ye yönelik bir yatkınlık var mı bunun kontrolünün yapılması gerekir.

HPV lezyonu yoksa bile aktif cinsel hayatı olan kadınların smear testini yılda 2 defa yaptırması, HPV virüsüne sahip ise bu süreyi biraz daha kısaltarak yaptırması önerilir.

GENİTAL SİĞİL NE TÜR SORUNLARA YOL AÇABİLİR? Genital siğil genital bölgeyi tutan, ağız mukozasına da yerleşebilen HPV virüsünün sebep olduğu bir lezyondur. Hem erkek hem de kadınlarda görülebilir. Çocuk yaşta da doğum sırasında mikrop kapmaya bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. HPV virüsünün sebep olduğu genital siğilde en sık ve en rahatsız edici kadınlarda görülen rahim ağzı kanseridir. Rahim ağzı kanseri riski sebebiyle HPV hikayesine sahip olan hastaların mutlaka sıkı kontrollerinin ve smearlerinin yapılması gerekir. Erkeklerde de aynı şekilde genital bölgede lezyonların varlığı kontrol edilmeli hatta penis içerisinde üretra dediğimiz bölgenin de gözden geçirilmesi mutlaka gerekir. Aynı şekilde anal bölgede ve ağız bölgesinde de bu virüsleri içeren lezyonların kontrol edilmesi hastalığın tekrarı ve ilerleyen dönemde çıkartabileceği kanser riskleri sebebiyle önemlidir. GENİTAL SİĞİL TEKRARLAR MI? GENİTAL SİĞİL TEDAVİSİ SONRASI YAPILMASI GEREKENLER NELERDİR? Genital siğiller (HPV) bulunduğu bölgeye göre,yakılması,dondurulması veya cerrahi yolla çıkarılması sonrasında bazı işlemler uygulanır.

Penis dışındaki deri bölgesindeki lezyonlarda yakılma sonrası hasta kolaylıkla banyo yapabilir.

Lezyonun iyileşmesinde ve sonrasında lezyonun tekrarlamasını önlemek için kremler verilir.

İyilişme aşamasında enfeksiyonel durum oluşmaması için antibiyotik ilaçlar verilmesi yaranın daha çabuk iyileşmesini sağlayacaktır.