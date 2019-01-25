Genler mi, estetik mi? Güzellik kaynakları çocukluk fotoğraflarında saklı olan ünlüler

İşte 21 ünlünün çocukluk ve şimdiki halleri.

Estetik var mı, yok mu?

IRINA SHAYK Hollywood oyuncusu Bradley Cooper'ın kalbini fetheden Rus güzellik, sık sık çocukluk fotoğraflarını yayınlıyor. Shayk'ın şimdiki hali de en az çocukluğu kadar güzel.

MEGHAN MARKLE Bu 34 yaşındaki Amerikalı aktris ve model, en imrenilen bekarlardan biriyle evlenmeyi kabul ettiğinde tüm dünyanın dikkatini çekti: Prens Harry. Çocukluk fotoğraflarına bakılırsa Meghan, ailesinin ona verdiği görünümden/genlerinden oldukça memnun.

GIGI HADID Glamour dergisine göre dünyaca ünlü model ve “Yılın Kadını” unvanının sahibi çocukluğundan beri hiç değişmemiş gibi görünüyor. En azından dolgun dudaklar ve etkileyici bir görünüm, Gigi'nin genlerinden kaynaklanıyor.

BELLA HADID Gigi'nin küçük kız kardeşi ve dünyadaki en popüler modellerden biri olan Bella'nın, görünüşüyle ilgili tartışmalar hiç bitmiyor. Bazı insanlar yüzünün plastik cerrahların çalışmasının bir sonucu olduğunu iddia ediyor, ancak sevenleri Bella’nın çocukluk fotoğraflarının tersini ispatladığını itiraf ediyorlar. Sizce estetik var mı, yok mu?

BAR REFAELI Leonardo DiCaprio'nun eski sevgilisi İsrailli model Bar Refaeli, doğal güzelliği hakkında en ufak bir şüphe vermiyor. 8 yaşından beri hayatında kameralarla yaşayan Bar, zaten mükemmel olan görüntüsünü hiçbir zaman değiştirmeyi düşünmemiş.

BEHATİ PRİNSLOO Rock grubu Maroon 5'ın ana vokalisti Adam Levine ile evli olan ve Victoria's Secret'ın vazgeçilmez modeli olan Behati, hafif çıkıntılı olan kulaklarıyla gurur duyuyor hatta kulaklarının onu en ayırt edici özelliği olduğunu söylüyor.

ELSA HOSK İsveçli Victoria’s Secret modeli Elsa'nın kendine özgü bir görünümğ var. Ama bu plastik bir cerrahın işi değil.

GISELE BUNDCHEN Dünyanın en başarılı modellerinden biri olan Brezilyalı model Gisele, son derece uzun olan bacakalrıyla ünlüdür. Ve onun çocukluk fotoğraflarına bakılırsa, Victoria’nın Gizli Meleği’nin güzelliği tamamen doğal.

KATE MOSS 1990'lara ve 2000'lere damga vuran Kate Moss ismini duymayan yoktur. Aykırı tavırları sıradışı görünümüne rağmen, Kate bir nesil için sembol haline geldi. Biraz şansı ve doğal çekiciliği sayesinde böyle başarılı bir kariyer oluşturmayı başardı.

SHAKIRA Yetenekli bir şarkıcı ve dansçı olan Shakira, doğal koyu buklelerden parlak bir sarışına döndü ve burada durmuş gibi görünüyor. En azından bu Kolombiya güzelliğini çocukluk fotoğraflarında tanımak kolay.

LILY ALDRIDGE Victoria’nın Gizli Meleği ve rock grubu Kings of Leon’un lideri Caleb Followill’in karısı sadece ideal bir vücut şekline sahip değil aynı zamanda çok etkileyici gözlere de sahip. Böyle bir görünümde değişiklik yapmanın bir anlamı olmadığını düşünüyoruz.

ALESSANDRA AMBROSİO Victoria's Secret'ın vazgeçilmez modellerinden biri olan Alessandra, plastik cerrahların yardımını gerektirmeyen mükemmel bir doğal görünüme sahip olabilir.

MIRANDA KERR Avustralya model ve Orlando Bloom’un eski eşi, aynı büyüleyici gülümseme ve etkileyici gözlerle, çocukluğundan beri değişmedi. Bu özellikler dünyadaki en tanınabilir modellerden biri olmasına yardımcı oldu.

KATE BECKİNSALE Sık sık estetik yaptırdığı iddialarıyla gündeme gelen Kate, hiç bir iddiaya bu zamana kadar cevap vermedi.

CANDICE SWANEPOEL Kaderi, Victoria’nın Secret markasıyla sıkı sıkıya bağlı olan bir başka model. Candice'in ayrıca dünyaca ünlü diğer markalarla milyonlarca dolarlık sözleşmeleri var. Bu mavi gözlü güzelliğin çocukluk fotoğraflarından, ne kadar doğal bir güzellik olduğu anlaşılıyor.

ROSİE HUNTINGTON-WHITELEY Dolgun dudakları ve elmacık kemikleriyle göze çarpan Rosie'nin hiç değişmediğini söyleyebiliriz.

KARLİE KLOSS Dünyadaki en popüler modellerden biri, bir sporcu ve bir dansçı olan Karlie Kloss da doğal güzelliği ile dikkat çeken bir isim. Tyra Banks da dahil olmak üzere birçok insanın modern zamanların en iyi modeli olarak adlandırması şaşırtıcı değil.

CARA DELEVİNGNE Dünyanın en iyi süper model sıralamasında 5. sırayı alan Cara, değişimlerden korkmuyor ancak doğal güzelliğini korumayı başarıyor.

DOUTZEN KROES Podyumların aranan mankenlerinden biri de Doutzen. Çocukluk fotoğrafları ne kadar doğal bir güzelliği oladuğunu kanıtlar nitelikte.

CINDY CRAWFORD Tüm zamanların en iyi modellerinden biri olan Cindy tıpkı çocukluğundaki gibi güzel. Plastik cerraha başvurup vurmadığı pek bilinen bir şey değil ama, nasıl formda kaldığını ve nasıl beslendiğini sık sık anlatıyor.