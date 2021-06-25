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George Floyd davası: Eski polis memuru Chauvin 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

25.06.2021 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Minneapolis kentinde, 25 Mayıs 2020'de siyah Amerikalı George Floyd'u öldürmekle suçlanan beyaz eski polis memuru Derek Chauvin'in yargılandığı davada karar açıklandı. Chauvin, 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

George Floyd davası: Eski polis memuru Chauvin 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

ABD'nin Minneapolis kentinde, 25 Mayıs 2020'de siyah Amerikalı George Floyd'u öldürmekle suçlanan beyaz eski polis memuru Derek Chauvin'in yargılandığı davada karar açıklandı.

Hennepin County mahkemesinde görülen duruşmada Chauvin 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mart ve Nisan aylarında yapılan ve altı hafta süren ilk duruşmada, jüri üyeleri Chauvin'i ikinci derece, üçüncü derece cinayet ve ölüme sebebiyet vermekten suçlu bulmuştu.

Daha önce kefaletle serbest kalan Chauvin, 20 Nisan'daki duruşmada suçlu bulunduktan sonra kelepçelenip gözaltına alınmıştı. Chauvin, Oak Park Heights'taki cezaevinde tecritte tutuluyordu.

George Floyd'un boynuna diziyle 9 dakika 29 saniye boyunca bastıran Chauvin, onu nefessiz bırakarak ölümüne yol açmakla suçlanıyordu.

Avukatları, jürinin görevi kötüye kullanması nedeniyle Chauvin'in yeniden yargılanmasını istedi. Ancak yargıç bu talebi reddetti.

Savcılık ise Chavin'in 30 yıl hapisle cezalandırılmasını talep ediyor.

Minnesota eyaletinde ikinci derece cinayet için en yüksek hapis cezası 40 yıl.

Karar öncesinde mahkemede ilk kez konuşan Chauvin, "Yasal nedenlerden dolayı tam ifade veremeyeceğini" belirttikten sonra "Floyd ailesine başsağlığı dilemek istediğini" söyledi.

George Floyd'un pankartını tutan bir genç kadın

George Floyd'un kardeşi: Floyd ailesi ömür boyu hapse mahkum

Karar duruşmasında, sanık avukatlarının ve savcılığın konuşmasından önce George Floyd'un aile üyeleri söz alarak Floyd'un ölümünün etkileri hakkında konuştu.

Mahkeme önünde toplanan göstericiler duruşmayı canlı bağlantıyla izledi

Floyd'un küçük kızı Gianna, babasını özlediğini, ama "hala anılarında" olduğunu söyledi.

George Floyd'un erkek kardeşi Philonise ise Floyd'un ölümünü gösteren videoları gece kabus olarak gördüğünü, Floyd ailesinin "ömür boyu hapse mahkum" olduğunu ve "George'u bir daha asla göremeyeceklerini" söyledi.

George Floyd'un öldürülmesiyle suçlanan polis memurları Chauvin, Thao, Lane ve Kueng

Olay günü Cauvin ile birlikte görev yapan diğer polis memurları J Alexander Kueng, Tou Thao ve Thomas Lane ikinci derece kasıtsız cinayet ve adam öldürmeye yardım ve yataklıkla suçlanıyor.

Üç eski polisin duruşmasının Mart 2022'de yapılması öngörülüyor.

Dört polis memuru ayrıca Geroge Floyd'un sivil haklarını ihalelle de suçlanıyor.

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