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Gerçek otopside ortaya çıktı

19.03.2021 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne’de geçirdiği trafik kazasından 233 gün sonra hayatını kaybeden ve kayıtlara ‘normal ölüm’ olarak geçen kişinin ailesi şikayetçi olunca, cenazenin defnine 45 dakika kala tören iptal edildi ve cenaze otopsiye gönderildi.İddialara göre, Edirne’nin İstasyon Mahallesi’nde 68 yaşındaki Behçet Karalar’ın yönetiminde olan motosiklet ile 39 yaşındaki Doktor A.U.’nun yönetiminde olan otomobil çarpıştı.

Gerçek otopside ortaya çıktı

Edirne’de geçirdiği trafik kazasından 233 gün sonra hayatını kaybeden ve kayıtlara ‘normal ölüm’ olarak geçen kişinin ailesi şikayetçi olunca, cenazenin defnine 45 dakika kala tören iptal edildi ve cenaze otopsiye gönderildi.
İddialara göre, Edirne’nin İstasyon Mahallesi’nde 68 yaşındaki Behçet Karalar’ın yönetiminde olan motosiklet ile 39 yaşındaki Doktor A.U.’nun yönetiminde olan otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Behçet Karalar’ın ağır yaralandığını gören otomobil sürücüsü A.U, ambulans ve polise ihbarda bulunmadan Karalar’ı kendi aracıyla özel bir hastaneye götürdü. Kaza ihbarının ardından olay yerine gelen polis ekipleri, kaza mahallinde yaptıkları incelemede herhangi bir kaza izi bulamadı. Ayrıca şüpheli otomobil sürücüsü A.U’nun yaralıyı kendi aracıyla hastaneye götürdüğü için trafik raporu tanzim edilemedi.

Doktorlar ‘normal ölüm’ dedi, aile şikayetçi oldu
Kazanın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma devam ederken kazadan 233 gün sonra motosiklet sürücüsü Behçet Karalar hayatını kaybetti. Karalar’ın ölümü hastanedeki doktorlar tarafından kayıtlara ‘normal ölüm’ olarak geçti. Aile normal ölüm olmadığını, Karalar’ın trafik kazasına bağlı olarak hayatını kaybettiğini belirterek, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Cenaze töreni iptal edildi cenaze otopsiye gönderildi
Ailenin şikayetinin ardından jet soruşturma başlatan Cumhuriyet Başsavcılığı, merhum Karalar’ın defin işlemlerinin durdurulması ve cenazenin otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesi talimatını verdi. Savcılığın talimatının ardından defin işlemine 45 dakika kala cenaze töreni iptal edildi ve Karalar’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Ölümü trafik kazasıyla bağlantılı çıktı
Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu heyeti tarafından yapılan incelemede, Behçet’in ölümünün kafatası kırığı ile birlikte beyin kanaması sonucu meydana geldiği ve ölümünün trafik kazasıyla bağlantılı olduğu oy birliğiyle kabul edildi. Ayrıca trafik kazasıyla ilgili bilirkişi raporu hazırlandı. Hazırlanan raporda otomobil sürücüsü Doktor A.U.’nun asli, motosiklet sürücüsü hayatını kaybeden Behçet Karalar’ın tali kusurlu olduğu belirtildi.

Taksirle ölüme sebep olma suçundan iddianame hazırlandı
Dosya kapsamında adli tıp raporu, trafik kazasına ilişkin alınan raporlar, alınan beyanlar, tutanaklar ve tüm dosya kapsamında Edirne Cumhuriyet Savcılığı tarafından otomobil sürücüsü Doktor A.U hakkında ‘taksirle ölüme sebep olma suçundan iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianame Edirne 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Duruşma ilerleyen günlerde görülecek.

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