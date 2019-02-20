Gerçek ve yalancı doğum kasılmaları nasıl anlaşılır?

Gebeliğin özellikle 2. üç ayı dediğimiz 4-5 ve 6. aylarda hastalar karınlarında sertleşme ya da kasılma hissedebilirler. Sıklıkla ağrısız olan bu kasılmalar günde 5 kereden az olma koşuluyla fizyolojiktir.

Yani doğal rahim kasılmalarından ibarettir. Hasta bu kasılmaları günde 5 kereden fazla hissediyorsa, ağrılı ise ya da altta baskı hissi ile beraberse mutlaka hekim tarafından değerlendirilmelidir.

YALANCI DOĞUM NEDİR?

Yalancı doğum kasılmaları dediğimiz şey ise daha çok son aylarda doğum ağrılarıyla karışan kasılmalardır. Gerçek ve yalancı kasılmalar arasında farklar kabaca şöyledir:

Yalancı doğum kasılmaları düzensiz sıklıktadır. İki kasılma arası bazen 10 dakika bazen yarım saat bazen 2 saat olabilir. Ayrıca bu kasılmalar düzenli bir şekilde de giderek sıklaşmaz. Yani 15 dakikada bir geliyor sanırsınız ama bir sonraki kasılma 3 saat boyunca olmayabilir.

RAHİM AĞZINDA AÇILMA YAPMAZ

3 saat sonraki kasılmadan 5 dakika sonra ikinci bir kasılma gelebilir. Bu kasılmaların şiddeti de çok değişken olup, çok şiddetli bir ağrı sonrası gelen ağrılar çok hafif hissedilen tarzda olabilir. En önemlisi ise bu kasılmalar kesinlikle rahim ağzında açılma yapmaz. Yani sizi doğuma götürmez.