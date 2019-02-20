Gerçek ve yalancı doğum kasılmaları nasıl anlaşılır?

Gebeliğin özellikle 2. üç ayı dediğimiz 4-5 ve 6. aylarda hastalar karınlarında sertleşme ya da kasılma hissedebilirler. Sıklıkla ağrısız olan bu kasılmalar günde 5 kereden az olma koşuluyla fizyolojiktir.
Yani doğal rahim kasılmalarından ibarettir. Hasta bu kasılmaları günde 5 kereden fazla hissediyorsa, ağrılı ise ya da altta baskı hissi ile beraberse mutlaka hekim tarafından değerlendirilmelidir.
YALANCI DOĞUM NEDİR?
Yalancı doğum kasılmaları dediğimiz şey ise daha çok son aylarda doğum ağrılarıyla karışan kasılmalardır. Gerçek ve yalancı kasılmalar arasında farklar kabaca şöyledir:
Yalancı doğum kasılmaları düzensiz sıklıktadır. İki kasılma arası bazen 10 dakika bazen yarım saat bazen 2 saat olabilir. Ayrıca bu kasılmalar düzenli bir şekilde de giderek sıklaşmaz. Yani 15 dakikada bir geliyor sanırsınız ama bir sonraki kasılma 3 saat boyunca olmayabilir.
RAHİM AĞZINDA AÇILMA YAPMAZ
3 saat sonraki kasılmadan 5 dakika sonra ikinci bir kasılma gelebilir. Bu kasılmaların şiddeti de çok değişken olup, çok şiddetli bir ağrı sonrası gelen ağrılar çok hafif hissedilen tarzda olabilir. En önemlisi ise bu kasılmalar kesinlikle rahim ağzında açılma yapmaz. Yani sizi doğuma götürmez.
GERÇEK DOĞUM KASILMASI NEDİR?
Gerçek doğum kasılmaları ise son derece ritmik bir şekilde giderek sıklaşan ve giderek şiddeti artan, hastaların beraberinde belden aşağı bir ağrı ve vajinalarına doğru giderek artan bir baskı da hissettikleri kasılmalardır.
Hastalar iki kasılma arası sürenin giderek sıklaşıp önce mesela saat başı sonra yarım saatte bir, 15 dakikada bir ve sıklaşarak artık 10 dakikada bir geldiğini ve ağrı şiddetinin gitgide arttığını ifade eder. Dolayısıyla bu kasılmalar rahim ağzını yavaş yavaş açıp bebeği aşağı taşıyarak hastayı doğuma götürür.
“GÜL KOKLA MUM SÖNDÜR”
Her tür kasılmada hastanın yapması gereken sakin kalarak kasılmanın üstte yazılan özelliklerini takip etmek ve en önemlisi de rahimin kasılması sırasında bebeğe giden oksijenin azalmaması için yine son derece sakin (Dikkat! Sık ve panik halde kesinlikle değil!) ve derin nefesler alıp vermektir.
Bu tip burundan nefes alıp ağızdan verme solunumu için pratik ve akılda kalıcı olması sebebiyle hastalarımıza "gül kokla mum söndür" tabirini kullanırız.
Op. Dr. Ayşe Serçin Külsoy
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
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