'Gerçekten büyük bir şeye rastlamış olabiliriz' Yarık damak, alışılmadık derecede küçük kafalar... ABD'de çok sayıda bebekte benzer doğum kusurları tespit edildi! Uzmanlar ondan şüpheleniyor

ABD'de en az 10, muhtemelen de 12'den fazla bebekte, doktorların anne karnında fentanile maruz kalmayla ilgili yeni bir sendrom olduğuna inandıkları hastalık tespit edildi. Bebeklerde yarık damak ve alışılmadık derecede küçük kafalar gibi belirgin fiziksel doğum kusurları bulunuyor. Uzmanlar ortak bir genetik neden ortaya çıkaramazken hepsinin hamileyken başta fentanil olmak üzere sokak uyuşturucuları kullandıklarını söyleyen annelerden doğmuş oldukları belirtildi.

NBC News'te yer alan habere göre; konuyla ilgili konuşan March of Dimes Başkanı Dr. Elizabeth Cherot, "Bu endişe verici" ifadelerini kullanırken "Bu ortak özelliklerin tanımlandığını gördükçe gerçek bir sendromu ortaya çıkarıyor olabiliriz." şeklinde açıklama yaptı.

Wilmington, Delaware'deki Nemours Çocuk Sağlığı'nda 6, Kaliforniya'da 2, Massachusetts ve Rhode Island'da 1'er bebek tespit edildi. Nemours'ta genetik danışman olan Erin Wadman ve meslektaşları da bulgularını Genetics in Medicine Open'da yayınladılar.

"BU YÜZ ÇOK TANIDIK GELDİ"

Bebeklerdeki durumun birbirine bağlanması ise, 2022'nin Ağustos ayında Wadman'ın doğum kusurlarıyla doğan bir bebek için danışmanlık yapması üzere çağrılmasıyla oldu. Söz konusu bebeği gördüğünde düşündüğü şeyleri anlatan Wadman, "Randevuda orada oturuyordum ve bu yüz çok tanıdık geldi. Bu hikaye çok tanıdık geliyordu. Ve bu hastanın bana yılın başlarında gördüğüm bir hastayı nasıl bu kadar hatırlattığını düşünüyordum. Ve sonra gördüğüm diğer hastalar..." dedi. Devamında Wadman "İşte o zaman burada gerçekten büyük bir şeye rastlamış olabileceğimizi düşündük." ifadelerini kullandı.

Yarık damağa ek olarak, 10 bebeğin alışılmadık derecede küçük gövdeleri ve kafaları olduğu belirtildi. Sarkık göz kapaklarına sahip olma eğiliminde olan bebeklerin burunları yukarıya doğru dönme eğiliminde ve alt çeneleri genellikle küçük. Ayakları aşağıya ve içeriye doğru bakar durumda ve orta ayak parmaklarından ikisi perdeli. Erkek bebeklerde genital düzensizlikler olabildiği aktarıldı. Bazılarının beslenme sorunu olduğu ve başparmaklarının tam olarak oluşmamış olabileceği ifade edildi.

Fiziksel benzerlikler, Wadman'a ve Nemours'taki meslektaşı genetikçi Dr. Karen Gripp'e Smith-Lemli-Opitz adlı sendromu hatırlattı. Bu gibi durumlarda genetik varyantlar, fetüslerin normal hücre fonksiyonu ve beyin gelişimi için gerekli olan kolesterolü nasıl işlediğini etkilediği vurgulandı.

ŞÜPHELER ORADA YOĞUNLAŞTI

Ancak bebeklerin hiçbirinde Smith-Lemli-Opitz varyantına veya onları bu tür kusurlara maruz kalma riskine sokacak başka herhangi bir varyanta rastlanmadı. Aynı zamanda çocuk doktoru olan Gripp ve Wadman, fentanilin hamilelik sırasında kolesterol metabolizmasında benzer bozulmalara neden olabileceğinden şüpheleniyor.

Uzmanlar raporlarında "Fentanilin kolesterol metabolizması üzerindeki etkisi, dolaylı kanıtlara dayanarak doğrudan test edilmemiş olsa da, gelişmekte olan fetüste kolesterol metabolizmasını etkilediği biyolojik olarak makuldür." ifadelerini kullandı.

Bebekler doğduklarında fentanile maruz kalma açısından pozitif çıktı. Ancak Nemours ekibi onların tüm hamilelikleri boyunca önemli miktarda ilaca maruz kaldıklarından şüpheleniyor.

Yine de Wadman, bulguları doğrulamak için çok daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu söyledi. Wadman "Hatta bunun aslında fentanil olduğunu ve içine eklenen herhangi bir şey veya eksik olan başka bir ilaç olmadığını kanıtlamak için bile..." şeklinde konuştu.

OLASI NEDENLER DEĞERLENDİRİLİYOR

Henüz fentanili vakalarla ilişkilendiren bir kanıt yok ve aslında birçok olası neden var. Kusurlara fentanil tedarikindeki diğer sokak uyuşturucuları veya kirletici maddelerin neden olabileceği belirtiliyor. Zika gibi sivrisinek kaynaklı hastalıkların bile, bebeklerin rahimde maruz kalması durumunda mikrosefali'ye (alışılmadık derecede küçük kafalar) yol açtığı biliniyor, ancak vakalarda Zika'nın bir rol oynadığına dair de hiçbir kanıt yok.

Ulusal Uyuşturucu Bağımlılığı Enstitüsü müdürü Dr. Nora Volkow, çalışmadaki kadınların "Aynı zamanda birçok uyuşturucu da aldığını" söyledi. Volkow, "Bunun sadece fentanilin etkisi mi yoksa gerçekten başka ilaçların veya başka kombinasyonların etkisi mi olduğunu belirlemek çok zor?" ifadelerini kullandı.





