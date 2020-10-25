HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gercüş’te trafik kazası: 3 yaralı

Gercüş’te trafik kazası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2020 13:58 | Son Güncelleme

Batman’ın Gercüş ilçesinde, iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza, Gercüş’e bağlı Yamanlar köyü yakınlarında meydana geldi.

Gercüş’te trafik kazası: 3 yaralı

Batman’ın Gercüş ilçesinde, iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Gercüş’e bağlı Yamanlar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinen bilgilere göre Fatih Ertekin (19) yönetimindeki 31 TZ 640 plakalı Tofaş Şahin marka otomobil karşı taraftan gelen bir minibüsle çarpışarak yol kenarına savruldu. Kazada 3 kişi yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERArda Turan: En büyük hayallerimizin kahramanısınArda Turan: En büyük hayallerimizin kahramanısın
Akın ettiler! Saatlerce beklemek zorunda kaldılarAkın ettiler! Saatlerce beklemek zorunda kaldılar
KPSS Ön Lisans ve Ortaöğretim sınavına çok az zaman kaldı! KPSS Ön Lisans ve Ortaöğretim sınavına çok az zaman kaldı!
En Çok Okunan Haberler
İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'
İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'
Melek Aslan'ın son görüntüleri ve bıraktığı not ortaya çıktı
Melek Aslan'ın son görüntüleri ve bıraktığı not ortaya çıktı
Firari suç örgütü yöneticisi Ankara'da yakalandı
Firari suç örgütü yöneticisi Ankara'da yakalandı
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Şoke etti! "İstiklal Marşı’nı biliyor musunuz?" diye sorulunca...
Şoke etti! "İstiklal Marşı’nı biliyor musunuz?" diye sorulunca...
Koronavirüsten hayatını kaybetti! Son sözleri yürekleri dağladı
Koronavirüsten hayatını kaybetti! Son sözleri yürekleri dağladı
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Diğer Haberler
Yedigöller Milli Parkı hafta sonu doldu taştı
Akın ettiler! Saatlerce beklemek zorunda kaldılar
Diyarbakır'da yoğun bakım poliklinikleri yeniden açılıyor
Bir ilde vakalar arttı! Yoğun bakım poliklinikleri yeniden açılıyor
Muhittin Böcek, 58’inci yaşına yoğun bakımda girdi
Muhittin Böcek, 58’inci yaşına yoğun bakımda girdi
Kahreden olay! 2 kardeş yangında öldü
Kahreden olay! 2 kardeş hayatını kaybetti
Bingöl'de deprem (AFAD-Kandilli son depremler)
Bingöl'de korkutan deprem
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Daha kötü günlere gidebiliriz
Bilim Kurulu Üyesinden korkutan açıklama: Daha kötü günlere gidebiliriz
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.