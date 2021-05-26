Gergedan böceği Elazığ'da görüldü! ''Değeri 90 bin dolar ediyor'' denilmişti

Elazığ'ın Ağın ilçesine bağlı Merkez Mahallesinde bir kişi, bahçede gezinen ilginç böceği gördü. Yaklaşıp incelediğinde daha önce defalarca haberlere konu olan gergedan böceği olduğunu fark ederek fotoğraflarını çeken vatandaş, ardından tekrar doğal ortamına bıraktı.

DEĞERİ 90 BİN DOLAR EDİYOR İDDİASI

Kendi ağırlığının 850 kat fazlasını kaldırabilen gergedan böceklerinin Türkiye'de bir çok şehirde olduğu uzmanlar tarafından açıklanmıştı. Elazığ'da her yıl farklı noktalardan defalarca görüntülenen, geçmiş yıllarda fiyatının 90 bin dolar civarında ettiği söylenmesi ile dikkatleri çeken böceğin hem satışının yasak olduğu, hem de fiyatının gerçekte öyle olmadığı belirtilmişti.

(İHA)



