Gerhard Gross: Mobilite hizmetleri dünyayı değiştiriyor

İSTANBUL, (DHA) - İstanbul Bilgi Üniversitesi Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezi (CEFİS), 'Vizyoner Yöneticiler Seminerleri’nde Mercedes-Benz Finansal Hizmetler CEO’su Gerhard Gross’u ağırladı. Gross, otomotiv sektöründeki yeni trendleri anlatarak, mobilite hizmetlerinin dünyayı nasıl değiştireceği hakkında bilgi verdi.

Değişen ve gelişen teknolojiyle birlikte mobilite hizmetlerinin gündelik hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldiğini söyleyen Gross, otomotiv endüstrisinin de buna bağlı olarak büyük bir dönüşüm içinde olduğunu kaydetti.

“PAYLAŞIM EKONOMİSİ POPÜLER OLUYOR”

Mercedes-Benz’in otomotiv tarihinde pek çok ilke imza attığını hatırlatan Gross “Bildiğimiz dünya değişiyor. Motorlu araçların yaratıcısı ve sektöründe ilkleri gerçekleştirmiş bir şirket olarak, değişen trendleri yakından takip ediyor ve geleceği şekillendirecek teknolojilere öncülük edecek yatırımları gerçekleştiriyoruz” diye konuştu. Bu kapsamda Daimler ve BMW Grubu’nun güçlerini birleştirerek, mobilite hizmetlerini tek bir çatı altında topladığını belirten Gross, mobilite hizmetlerini car2go, mytaxi ve moovel gibi araç paylaşım uygulamalarıyla birleştirerek büyük bir yatırım gerçekleştirdiklerini ve 2025 yılına kadar paylaşım ekonomisinin 335 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmasının beklendiğini söyledi.