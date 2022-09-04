Geri sayım başladı! Hyundai IONIQ 5, Türkiye'de satışa sunulacak

Hyundai, yeni alt markası IONIQ’in ilk modeli olan 5’i Türkiye’de satışa sunmak için hazırlıklarını yapıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hyundai, IONIQ adlı alt markasını EV modellerde farkındalık yaratmak için oluşturmuştu.

HYUNDAİ IONIQ 5'İN BAZI ÖZELLİKLERİ

AA'nın haberine göre, sadece bataryalı elektrikli araçlar (BEV) üreten IONIQ, Hyundai Motor Grubu’nun yeni platformu Electric-Global Modular Platform E-GMP'yi kullanıyor.

Bu platform, sadece BEV araçlar için özel olarak inşa edilmiş. Hyundai aynı zamanda IONIQ 5'in çevre dostu malzemeler kullanılarak üretildiğini söylüyor.

Buna ek olarak, şirket tarafından IONIQ 5'in ultra hızlı şarj ve araçtan araca bağlantıya (V2L) sahip olduğu ifade ediliyor.

Açıklamaya göre, V2L işlevi sayesinde elektrikli bisikletler, scooterlar veya elektrikli kamp ekipmanları şarj edebiliyor veya fişe takarak çalıştırabiliyor. Araç ayrıca, başka bir elektrikli otomobili de şarj edebiliyor.

Hyundai IONIQ 5'in gelişmiş bağlantı ve sürüş yardım özellikleri de sunduğunu da belirtiyor.

YAKINDA TÜRKİYE'YE GELİYOR

Birçok pazarda satışa sunulan IONIQ 5, çok yakın zamanda Türkiye’de de satışa sunulacak.

