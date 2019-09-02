HABER

Gerilimi tırmandıracak hamle! İlk kez yapılıyor

02.09.2019 14:13 | Son Güncelleme

ABD Donanması, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyeleri ile ilk defa ortak tatbikata başladı.

Gerilimi tırmandıracak hamle! İlk kez yapılıyor

Tatbikata sekiz savaş gemisi, dört donanma uçağı ve binden fazla asker katılacak.

Bugün başlayan tatbikat, Güney Çin Denizi'nde Çin ile ABD arasındaki gerilimin yüksek olduğu bir dönemde gerçekleşiyor.

Çin ordusuna ait gemiler, Vietnam tarafından hak iddia edilen sularda bulunmaya devam ediyor.

ABD Savunma Bakanlığı geçen hafta Çin'in "Hint-Pasifik bölgesinde uluslararası kuralları ihlal ettiğini" söylemişti.

Tayland'dan başlayıp Singapur'da sonlanacak tatbikat beş gün sürecek.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre tatbikata katılan gemiler uluslararası sularda Güney Çin Denizi'ne de girmeyi planlıyor.

Tatbikatta gemilere baskın ve arama yapma pratikleri yapılacak.

Konuyla ilgili Hong Kong merkezli South China Morning Post gazetesine yazan ve Asya Pasifik bölgesindeki denizcilik sorunları, savunma ve stratejik çalışmalar alanlarında araştırma yapan Collin Koh, Çin'in ABD liderliğindeki uluslar tarafından çevrelenmekte olduğu endişesine kapılmaması için tatbikatın boyutunun sınırlı tutulduğunu belirtti.

'PARA İSRAFI VE PROVOKATİF'

Kamboçya'yı ziyareti sırasında konuyla ilgili bir açıklama yapan Malezya lideri Mahathir Muhammed ise Çin'in bu tür tatbikatlar tarafından tehdit edildiğini hissetmesinin normal olduğunu söyledi.

Muhammed, Malezya ordusunun da katılacağı tatbikat için "provokatif ve para israfı" dedi ve ekledi:

"Çin, New York açıklarında donanma tatbikatı yapacak olsa New Yorklular da kendilerini huzurlu hissetmezlerdi diye düşünüyorum."

ASEAN 2018'de de Çin'le ortak donanma tatbikatı yapmıştı.

10 üye ülkesi bulunan ASEAN, Güneydoğu Asya bölgesinde ekonomik, siyasi, askeri ve kültürel işbirliğini artırmak amacıyla kurulmuştu.

Arakanlı Müslümanlara yönelik tutumu nedeniyle tepki çeken ve ABD'nin yaptırım uyguladığı Myanmar da ASEAN'a üye.

MYANMAR'IN KATILIMI ELEŞTİRİLİYOR

Myanmar'ın bu vesileyle bu ortak tatbikata katılacak olması Arakanlı Müslüman insan hakları savunucuları ve sivil toplum örgütleri tarafından eleştiriliyor.

ABD'nin Myanmar'a uyguladığı yaptırımlar ise ordu yöneticilerine dair bireysel yaptırımlar olduğu için Myanmar donanmasının tatbikata katılımını etkilemiyor.

ASEAN'a üye ülkeler şöyle: Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler, Singapur, Bruney, Vietnam, Laos, Myanmar ve Kamboçya.

PARTNER Dünyaca ünlü model Bodrum'dan vazgeçemiyor Dünyaca ünlü model Bodrum'dan vazgeçemiyor
Erdoğan’dan Adli Yıl Açılışı’na Katılmayan Barolara SuçlamalarErdoğan’dan Adli Yıl Açılışı’na Katılmayan Barolara Suçlamalar
Yorum: Almanya kendi kimliğini bulmak için boğuşuyorYorum: Almanya kendi kimliğini bulmak için boğuşuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Güney Çin Denizi ABD tatbikat asean

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Diagne'nin yeni takımı belli oldu

Diagne'nin yeni takımı belli oldu

Erdoğan talimat vermişti! Ünlü turizm merkezinde bu sabah!

Erdoğan talimat vermişti! Ünlü turizm merkezinde bu sabah!

Ölenlerin sayısı arttı! Trump sebebini bakın ne olarak gösterdi!

Ölenlerin sayısı arttı! Trump sebebini bakın ne olarak gösterdi!

İki kentte de aynı şüphe!

İki kentte de aynı şüphe!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Gizemli patlamanın detayları belli oldu! Nükleer reaktör mü patladı?

Gizemli patlamanın detayları belli oldu! Nükleer reaktör mü patladı?

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

NASA açıkladı: Rekor düzeye ulaştı

NASA açıkladı: Rekor düzeye ulaştı

Uçak ve helikopter havada çarpıştı: İkisi çocuk, 7 ölü

Uçak ve helikopter havada çarpıştı: İkisi çocuk, 7 ölü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ülke şokta! Başbakan istifasını duyurdu

Ülke şokta! Başbakan istifasını duyurdu

1 aydan fazla süren çileli bekleyiş son buldu!

1 aydan fazla süren çileli bekleyiş son buldu!

İran'dan tehdit gibi açıklama: Üçüncü adım daha güçlü olacak

İran'dan tehdit gibi açıklama: Üçüncü adım daha güçlü olacak

Rusya'dan kritik ABD açıklaması: Tehlikeye atıyor

Rusya'dan kritik ABD açıklaması: Tehlikeye atıyor

Ölenlerin sayısı arttı! Trump'tan 'akıl sağlığı' açıklaması

Ölenlerin sayısı arttı! Trump sebebini bakın ne olarak gösterdi!

İspanya açıklarındaki mültecilerin imdadına Türk denizciler yetişti

Mültecilerin imdadına Türk denizciler yetişti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.