Gezdiği çatı çöktü, metrelerce yüksekten düşen 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Olay, saat 20.30 sıralarında Arapzade Mahallesi Dağcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan Çakır Apartmanında meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu olduğu öğrenilen 10 yaşındaki A.E.A. kendi oturdukları apartmanın terasından yandaki apartmanın çatısına geçti.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Bir süre sonra kendi evine geçmek isteyen A.E.A., çatının çökmesi sonucu yaklaşık 4 metre yüksekten apartman boşluğuna düştü. Talihsiz çocuğun çığlıklarını duyup yardıma koşan komşu ve esnaf, çocuğun apartman boşluğunda kanlar içinde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan A.E.A.'yi Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan A.E.A.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. (DHA)



