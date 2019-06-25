Gezi davası: Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamı, Yiğit Aksakoğlu'nun tahliyesine karar verildi

Kavala'nın avukatı Prof. Dr. Ünsal Bayraktar ve Aksakoğlu'nun avukatı Turgut Kazan, müvekkilinin tutuklanmasından 16 ay sonra açıklanan 660 sayfalık iddianamede 312. maddeyi ihlal eden bir suç olmadığını ve zaten 'Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)' suçundan ihraç edilmiş veya ceza almış kişilerce hazırlandığını vurguladılar.

Salı günkü oturum Avukat Can Atalay'ın iki saati aşkın süren savunmasıyla başladı, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Yiğit Ali Ekmekçi'nin savunmalarıyla devam etti.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki mahkeme salonunda görülen davanın ilk gününde 602 gündür tutuklu iş insanı Osman Kavala, 220 gündür tutuklu sivil toplum uzmanı Yiğit Aksakoğlu, mimar Mücella Yapıcı, sinemacı Çiğdem Mater ve Hakan Altınay savunma yaptı.

Gezi davasının iki gün süren ilk celsesi Osman Kavala'nın tutukluğunun devam etmesi ve Yiğit Aksakoğlu'nun tahliye edilmesi ara kararıyla sona erdi.

Yaklaşık bir saat sonra mahkeme ara kararını açıkladı: Aksakoğlu'na tahliye, Kavala'nın tutukluluğunun devamı, Mater ve Özerden'in yurtdışı yasaklarının devamı, Ekmekçi'nin bir sonraki duruşmada hazır bulunması.

Savcılık makamı bu taleplerin reddini ve tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

İnanç Ekmekçi'nin avukatı müvekkili yurtdışına taşındığı için salonda olmadığını bildirdi. Çiğdem Mater ve Mine Özerden'in avukatları ise yurtdışına çıkma yasaklarının kaldırılmasını talep etti.

Diğer müdafi avukatlar, öncelik tutuklu sanıklara dair ara kararda olduğu için savunmalarını bir sonraki celsede yapacaklarını ifade ettiler.

Duruşmada hakimin tavrı için mahkeme salonundaki birçok kişi "Silivri'de görülen en hoşgörülü duruşma, ama bu hava karara yansımadı" yorumunu yaptı. Buna gerekçe olarak da 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aynı günü yaptığı 'Gezi' açıklamaları' gösterildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında "Gezi'de sokakları karıştırarak birliğimize göz diktiklerinde milletimizle birlikte bu oyunu bozduk. Ülkemizin şehirlerini kana boğmaya çalıştıklarında teröristlerin başlarını milletimizle birlikte ezdik. Ekonomimize kurulan tuzakları da milletimizle birlikte göğüslüyoruz" dedi.

'Yargıya baskı sürüyor'

Duruşması sonrası CHP milletvekili Avukat Sezgin Tanrıkulu kararla ilgili gazetecilere şu açıklamayı yaptı::

"Bugün AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tam da karar çıkacağı gün Gezi davasıyla ilgili görüşlerini ortaya koymuş olması yargıya baskı anlamı taşımaktadır."

CHP milletvekili Avukat Mahmut Tanal ise "Hukukun kırıntısı olsaydı bugün Osman Kavala tahliye edilirdi. Bu dava siyasi bir dava değil, muhalifleri susturmanın davasıdır," dedi.