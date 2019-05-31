GEZİ OLAYLARININ 6'NCI YILDÖNÜMÜNDE BASIN AÇIKLAMASI

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)

Gezi Parkı olaylarının 6'ncı yıldönümünde, Taksim'de toplananbir grup yürüyüş düzenledi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)'nin, Beyoğlu'ndaki binası önünde saat 19.00'da bir araya gelen bir grup, Gezi Parkı'na doğru yürüyüşe geçti. Aralarında Gezi Parkı olaylarında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz, Ahmet Atakan'ın annesi Emsal Atakan, Ethem Sarısülük'ün annesi Sayfi Sarısülük, Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan ile babası Sami Elvan, Hasan Ferit Gedik'in annesi Nuray Meray, CHP milletvekilleri Ali Şeker, Ali Haydar Hakverdi, Sera Kadıgil, HDP milletvekilleri Ahmet Şık, Oya Ersoy, Gülistan Kılıç Koçyiğit, TİP milletvekilleri Barış Atay ve Erkan Baş'ın da aralarında bulunduğu grup yürüyüş boyunca sık sık slogan attı. Gezi Parkı'na karanfil bırakmak isteyen gruba, polis izin vermedi. Gruptakiler Meşelik Sokak üzerinde yürüyüşü sona erdirdi. Burada grup adına basın açıklaması okundu. Açıklamanın ardından yürüyüş sona erdirildi.

Görüntü Dökümü

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-Grubun slogan atması

-Grubun ellerindeki dövizlerden detay görüntü

-Grubun ellerindeki pankarttan görüntü

-Grubun yürüyüşe geçmesi

-Polisin güvenlik önlemi

-İstanbul Büyükkent Şube Başkanı Esin Köymen'in açıklaması

-Genel ve yakın detaylar

