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Gezi Parkı'nda tir tir titrerken bulundu hiçbir yardımı kabul etmedi

15.01.2021 16:57 | Son Güncelleme:
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Gezi Parkı'nda tir tir titrerken bulundu hiçbir yardımı kabul etmedi

Beyoğlu Gezi Parkı'nda çıplak ayakla duran ve titreyen kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Nijeryalı olduğu belirtilen kişiyi hastaneye götürmek istedi. 25-30 yaşlarındaki genç sağlık ekiplerinin hastaneye götürme teklifini reddetti.

Parkta seyyar satıcılık yapan bir çaycı üşüdüğünü düşündüğü kişiye çay ikram etmek istedi. Tir tir titrediği halde sıcak çayı da reddeden Nijeryalı gence parkın güvenlik amiri ayakkabı getirdi. Nijeryalı genç getirilen ayakkabıyı da reddederek giymek istemedi. Bunun üzerine vatandaşlar bu kişiye ayakkabıyı girdirmeye çalıştı ayakkabıyı giymeyen Nijeryalı oturduğu yerden kalkarak parktan uzaklaştı.

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NE PARA, NE GİYSİ HİÇBİR YARDIM TEKLİFİNİ KABUL ETMİYOR

Nijeryalıya çay ikram etmek isteyen çaycı, Salih Salman "Daha önce bir vatandaş ona 500 lira verdi kabul etmedi, başka biri 100 lira verdi onu da kabul etmedi. Bir diğer vatandaş mağazadan ayakkabı aldı getirdi onu da giymedi ve reddetti. Verilen yiyecek ve içecekleri de kabul etmiyor" dedi.

Çıplak ayak duran gence ayakkabı getiren Gezi Parkı'nın güvenlik amiri Doğukan Bulut "Hava soğuk ve bu halde gördük devletin imkanlarını sunduk fakat kabul etmeyip reddediyor. Dün de buradaydı zaman zaman geliyor ama tüm yardımları reddediyor" diye konuştu. (DHA)

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