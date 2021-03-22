Gezi Parkı'nın mülkiyetinin el değiştirmesiyle ilgili neler biliniyor?

Proje; Taksim Meydanı, Gezi Parkı ve çevresi olmak üzere yaklaşık 160 bin metrekarelik alanı kapsıyor.

Oylama sonucunda, Taksim Meydanı için en fazla oyu içinde bir seyir köprüsünün de yer aldığı 15 numaralı proje kazandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) geçen yıl, İstanbul Planlama Ajansı ile birlikte, Taksim Meydanı'nı yeniden tasarlamak için bir yarışma düzenledi.

Adı, 2013 yılında alanda başlayan ve sonrasında Türkiye'ye yayılan protestolarla özdeşleşmiş durumdaki Gezi Parkı'nın bundan sonraki süreçte vakıf tarafından nasıl değerlendirileceği henüz bilinmiyor.

Gezi Parkı kime, nasıl devredildi?

19 Mart'ta Vakıflar Genel Müdürlüğü, Gezi Parkı arazisinin mülkiyetinin, Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı'na geçtiğini açıkladı.

Açıklamada bunun, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 30. Maddesi gereğince yapıldığı belirtildi.

Bu maddede, "Vakıf yoluyla meydana gelip her ne suretle olursa olsun Hazine, belediye, özel idarelerin veya köy tüzel kişiliğinin mülkiyetine geçmiş vakıf kültür varlıkları mazbut vakfına devrolunur" ifadesi yer alıyor.

Devir işleminin 12 Mart 2021 tarihi ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nden Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne tescil edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"2008'de yapılan kanuni düzenleme 'Vakıf yoluyla meydana gelip, her ne suretle olursa olsun Hazine, belediye, özel idareler, köy ve tüzel kişiliğin mülkiyetine geçmiş Vakıf Kültür Varlıkları Mazbut Vakfına Devrolunur' ibaresi yasa ile kanunlaştırılmıştır.

"Bu kapsamda, 2008'den 2019'a kadar 647 eser, 2019'dan bu yana ise yine 367 eser Vakfına dönüştürülmüştür. Mülkiyeti vakıf olup da Vakfına rücu edilmeyenlerin ise çalışmaları devam etmektedir."