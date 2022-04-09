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Gıda sahtekarları sağlığımızla oynuyor! Çikolata diye yedirdikleri pes dedirtti

09.04.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hileli ürünleri açıklamasının ardından bazı ürünlerde sildenafil sitrat maddesine rastlandı. Erkeklerde cinsel gücü artırıcı ilaçların içinde bulunan bu madde enerji içecekleri ve çikolata gibi ürünlere katılarak, "cinsel güç artırıcı" gıda adı altında insan sağlığı tehlikeye atılıyor. Peki sildenafil nedir! Sağlığa zararları nelerdir?

Gıda sahtekarları sağlığımızla oynuyor! Çikolata diye yedirdikleri pes dedirtti

Sildenafil, normalde iktidarsızlık ve erektil disfonksiyon gibi erkek cinsel problemlerinin tedavisinde kullanılan bir madde. Pfizer ilaç firması tarafından piyasaya sürülen bu ilacın etken maddesi sildenafil sitrattır. Bu ilaç ise cinsel organ sertleşmesi bozukluğuna karşı kullanılan bir ilacın marka ismidir.

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Ancak bu madde enerji içecekleri ve çikolata gibi ürünlere katılarak, "cinsel güç artırıcı" gıda adı altında insan sağlığı tehlikeye atılıyor.

SİLDENAFİL NE İŞE YARAR?

Sildenafil, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Grup 1 hastalarında pulmoner arteriyel hipertansiyon (PAH) tedavisi için onaylanmış fosfodiesteraz-5 (PDE5) inhibitörü adı verilen oral bir ilaçtır.

PDE5, akciğerlerde ve vücudun diğer bölgelerinde üretilen ve siklik guanozin monofosfat (GMP) adı verilen başka bir maddeyi parçalayan bir maddedir. Siklik GMP, kan damarlarının (arterlerin) gevşemesine ve genişlemesine neden olur. Sildenafil, PDE5'in aktivitesini azaltır, böylece akciğerlerdeki kan damarları için daha fazla siklik GMP mevcuttur. Bu da damarların gevşemesine veya genişlemesine yol açar.

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Akciğerlerdeki kan damarlarının gevşemesi ve genişlemesi, kalbe giden pulmoner kan basıncını azaltır ve kalbin yükünü hafifletir. Bu da genellikle hastanın günlük hayatta daha aktif olması ile sonuçlanır.

SIK GÖRÜLEN YAN ETKİLERİ

  • Baş ağrısı
  • Yüzde kızarıklık
  • Baş dönmesi
  • Midede yanma
  • Burun kanaması, burunda dolgunluk hissi
  • Uykusuzluk
  • Ateş
  • Uzun süren ereksiyon hali
  • Solunum yolları enfeksiyonlarında artış
  • Bulantı, kusma
  • Kas ağrısı, halsizlik
  • Karaciğer enzimlerinde yükselme (Haberler)
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