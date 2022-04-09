Gıda sahtekarları sağlığımızla oynuyor! Çikolata diye yedirdikleri pes dedirtti

Sildenafil, normalde iktidarsızlık ve erektil disfonksiyon gibi erkek cinsel problemlerinin tedavisinde kullanılan bir madde. Pfizer ilaç firması tarafından piyasaya sürülen bu ilacın etken maddesi sildenafil sitrattır. Bu ilaç ise cinsel organ sertleşmesi bozukluğuna karşı kullanılan bir ilacın marka ismidir.

Ancak bu madde enerji içecekleri ve çikolata gibi ürünlere katılarak, "cinsel güç artırıcı" gıda adı altında insan sağlığı tehlikeye atılıyor.

SİLDENAFİL NE İŞE YARAR?

Sildenafil, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Grup 1 hastalarında pulmoner arteriyel hipertansiyon (PAH) tedavisi için onaylanmış fosfodiesteraz-5 (PDE5) inhibitörü adı verilen oral bir ilaçtır.

PDE5, akciğerlerde ve vücudun diğer bölgelerinde üretilen ve siklik guanozin monofosfat (GMP) adı verilen başka bir maddeyi parçalayan bir maddedir. Siklik GMP, kan damarlarının (arterlerin) gevşemesine ve genişlemesine neden olur. Sildenafil, PDE5'in aktivitesini azaltır, böylece akciğerlerdeki kan damarları için daha fazla siklik GMP mevcuttur. Bu da damarların gevşemesine veya genişlemesine yol açar.

Akciğerlerdeki kan damarlarının gevşemesi ve genişlemesi, kalbe giden pulmoner kan basıncını azaltır ve kalbin yükünü hafifletir. Bu da genellikle hastanın günlük hayatta daha aktif olması ile sonuçlanır.

SIK GÖRÜLEN YAN ETKİLERİ

Baş ağrısı

Yüzde kızarıklık

Baş dönmesi

Midede yanma

Burun kanaması, burunda dolgunluk hissi

Uykusuzluk

Ateş

Uzun süren ereksiyon hali

Solunum yolları enfeksiyonlarında artış

Bulantı, kusma

Kas ağrısı, halsizlik

Karaciğer enzimlerinde yükselme (Haberler)



