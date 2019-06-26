HABER

Giden hayran kalıyor: İsviçre Alpler'inde gibiyiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 11:32 | Son Güncelleme

Hakkari'de güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarla terörden temizlenen dağ ve yaylalar, yerli turistlerden ilgi görüyor.

Güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonları sonucu huzur ve güvenliğin sağlandığı Hakkari'de yıllardır gidilemeyen bölgeler, artık ziyaretçileri ağırlıyor.

Kentteki dağlar ve dört mevsimin aynı anda yaşandığı yaylalar, bölge halkının yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinden ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
İzmir'den gelen, aralarında doktor, mühendis ve emekli öğretmenlerin de bulunduğu 13 kişilik grup, Cilo Sıradağları bölgesini gezdi.
Ardından Spihane Yaylası'na gelen grup, yaz aylarında bölgede çadır kuran ve burada yaşayan vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

'İSVİÇRE ALPLERİ'NDE GEZER GİBİYİZ'

'İSVİÇRE ALPLERİ'NDE GEZER GİBİYİZ'
Grup sorumlusu Resmiye Dinlenmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kültür turu kapsamında geldikleri Hakkari'nin coğrafyasından çok etkilendiklerini söyledi.
Bölgenin kültürü ve tarihini öğrenerek vatandaşlarla sohbet ettiklerini belirten Dinlenmez, "İsviçre Alpleri'nde gezer gibiyiz. Alternatif turizm açısından inanılmaz zengin bir bölge. Herkesin gelip burayı daha yakından tanımasını, görmesini istiyoruz. Huzur bulmak için çok uygun bir yer. Bugüne kadar buraya niye gelmediğimizi sorguluyoruz." ifadelerini kullandı.
Gruptakilerden Ümran Topaloğlu ise amcasının 1968-1970'te Hakkari'de vali olarak görev yaptığını anlattı.
Hakkari için "oldukça riskli ve tehlikeli bölge" ifadesinin kullanıldığını dile getiren Topaloğlu, "Ancak amcamdan Hakkari ile ilgili o kadar çok anı dinlemişim ki bunun tehlikeli olmayacağını düşündüm. Bütün insanlar çok iyi niyetli. Dostluk içinde yaşamak isteyen insanlar. Korkulacak, tedirgin olacak hiçbir şey yok. Hepimiz Türk milletiyiz, bu vatanın evlatlarıyız.'' diye konuştu.

'BÖLGE İNANILMAZ ZENGİN BİR COĞRAFYAYA SAHİP'

'BÖLGE İNANILMAZ ZENGİN BİR COĞRAFYAYA SAHİP'
Şükran Laleoğlu da Hakkari'nin dağına, taşına, buzuluna, suyuna, insanına, çiçeğine, hayvanına hayran kaldıklarını söyledi.
Bölgenin "inanılmaz zengin bir coğrafyaya sahip olduğunu" belirten Laleoğlu, şöyle devam etti:
"İnsanların gezmeye doyamayacağı bir rota aslında burası. İl sınırlarının çok yakınında 'Vanadokya'nın bulunması, travertenlerin bulunması, insanların artık eskiye oranla daha rahat çıkıp bu dağların zirvelerine yaklaşabilmesi, yaylalarını görebilmesi, bundan sonra herkesi cezbedecek diye düşünüyorum. Hakkari'nin gecikmeli de olsa turizmde hak ettiği yeri bulacağına inanıyorum. Herkes güvenle buraya gelebilir.'' Ziyaretçilerden İbrahim Fidanoğlu, kenti uzun zamandır görmek istediğini dile getirdi. İki gündür bölgeyi gezdiklerini anlatan Fidanoğlu, şunları kaydetti:
'Hakkari'den genelikle olumsuz haberlerle bahsediliyor. Ama öyle bir coğrafyası var ki sonunda bize de nasip oldu, geldik buralara. Her türlü nebat, çiçek, kelebek, insanların konukseverliği, bize her yerde sofralarını açması, son derece candan davranması, bizi oldukça memnun etti. Burada barışçıl, huzurlu bir ortam gördük. Bunun devamını dileriz. Bizim gibi gezgin grupların buraya gelmesi, yöre insanları ile bizim bölgelerimizde yaşayanlar arasındaki ilişkilerin güçlenmesini sağlayacaktır.' (AA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hakkari operasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan şahit oldu, Mansur Yavaş nikâhı kıydı

Cumhurbaşkanı Erdoğan şahit oldu, Mansur Yavaş nikâhı kıydı

Ünlü çiftin mutlu günü

Ünlü çiftin mutlu günü

Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi

Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Çipras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Çipras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Artık kesinleşti! 100 bin asker erken terhis olacak!

Artık kesinleşti! 100 bin asker erken terhis olacak!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TSK'da OHAL sonrası 2 bin 49 kişi FETÖ'den ihraç edildi

Rakamlar açıklandı! 2 bin 49 kişi ihraç edildi

Son dakika Kara Harp Okulu davasında karar açıklandı!

Karar açıklandı! 47 sanığa ceza yağdı

Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis için istenen ceza belli oldu

Altuğ Verdi'yi şehit eden polis için istenen ceza belli oldu

Şule Çet davasında yeni gelişme! Flaş 'saat' detayı

Şule Çet davasında yeni gelişme! Flaş 'saat' detayı

Türk F-16’ları 'Yavuz'u selamladı

Türk F-16’ları 'Yavuz'u selamladı

Günlük burç yorumları 26 Haziran Çarşamba - Ay ve Jüpiter arasında pozitif temas!

Ay ve Jüpiter arasında pozitif temas!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.