Giden hayran kalıyor: İsviçre Alpler'inde gibiyiz

Güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonları sonucu huzur ve güvenliğin sağlandığı Hakkari'de yıllardır gidilemeyen bölgeler, artık ziyaretçileri ağırlıyor.

Kentteki dağlar ve dört mevsimin aynı anda yaşandığı yaylalar, bölge halkının yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinden ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

İzmir'den gelen, aralarında doktor, mühendis ve emekli öğretmenlerin de bulunduğu 13 kişilik grup, Cilo Sıradağları bölgesini gezdi.

Ardından Spihane Yaylası'na gelen grup, yaz aylarında bölgede çadır kuran ve burada yaşayan vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

'İSVİÇRE ALPLERİ'NDE GEZER GİBİYİZ' Grup sorumlusu Resmiye Dinlenmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kültür turu kapsamında geldikleri Hakkari'nin coğrafyasından çok etkilendiklerini söyledi.

Bölgenin kültürü ve tarihini öğrenerek vatandaşlarla sohbet ettiklerini belirten Dinlenmez, "İsviçre Alpleri'nde gezer gibiyiz. Alternatif turizm açısından inanılmaz zengin bir bölge. Herkesin gelip burayı daha yakından tanımasını, görmesini istiyoruz. Huzur bulmak için çok uygun bir yer. Bugüne kadar buraya niye gelmediğimizi sorguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Gruptakilerden Ümran Topaloğlu ise amcasının 1968-1970'te Hakkari'de vali olarak görev yaptığını anlattı.

Hakkari için "oldukça riskli ve tehlikeli bölge" ifadesinin kullanıldığını dile getiren Topaloğlu, "Ancak amcamdan Hakkari ile ilgili o kadar çok anı dinlemişim ki bunun tehlikeli olmayacağını düşündüm. Bütün insanlar çok iyi niyetli. Dostluk içinde yaşamak isteyen insanlar. Korkulacak, tedirgin olacak hiçbir şey yok. Hepimiz Türk milletiyiz, bu vatanın evlatlarıyız.'' diye konuştu.

'BÖLGE İNANILMAZ ZENGİN BİR COĞRAFYAYA SAHİP' Şükran Laleoğlu da Hakkari'nin dağına, taşına, buzuluna, suyuna, insanına, çiçeğine, hayvanına hayran kaldıklarını söyledi.

Bölgenin "inanılmaz zengin bir coğrafyaya sahip olduğunu" belirten Laleoğlu, şöyle devam etti:

"İnsanların gezmeye doyamayacağı bir rota aslında burası. İl sınırlarının çok yakınında 'Vanadokya'nın bulunması, travertenlerin bulunması, insanların artık eskiye oranla daha rahat çıkıp bu dağların zirvelerine yaklaşabilmesi, yaylalarını görebilmesi, bundan sonra herkesi cezbedecek diye düşünüyorum. Hakkari'nin gecikmeli de olsa turizmde hak ettiği yeri bulacağına inanıyorum. Herkes güvenle buraya gelebilir.'' Ziyaretçilerden İbrahim Fidanoğlu, kenti uzun zamandır görmek istediğini dile getirdi. İki gündür bölgeyi gezdiklerini anlatan Fidanoğlu, şunları kaydetti: