KADIN

Gigi Hadid ve Kaia Garber Paris Moda Haftası'na damga vurdu

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 27.02.2019 15:31 | Son Güncelleme

ABD'li model Gigi Hadid ve Cindy Crawford'un 17 yaşındaki kızı Kaia Gerber, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Lanvin defilesinin en dikkat çeken modellerinden oldu. Gigi'nin kıyafetindeki transparan detay da gözlerden kaçmadı.

Gigi Hadid ve Kaia Garber Paris Moda Haftası'na damga vurdu

Fransız moda evi Lanvin yeni tasarımcısı Bruno Sialelli'nin tasarımlarıyla Paris Moda Haftası'na damga vurdu. Markanın dördüncü tasarımcısı olan Bruno'nun 130 yıllık markayı sırtlayıp sırtlayamayacağı büyük merak konusu. The New York Times'a göre ise, Sialelli Lanvin için bir kurtarıcı olabilir.

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Bununla birlikte Paris Moda Haftası'nda markanın bu kadar ses getirmesinin nedeni kuşkusuz dünyaca ünlü model Gigi Hadid. Marka, dünyanın en çok kazanan modellerinden olan Hadid ile markanın ses getireceğine inanıyor.

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Lanvin markası için yürüyen bir diğer ünlü de bir döneme damgasını vuran manken Cindy Crawford'un kızı Kaia Gerber'di. Gerber'in, podyumdaki kendinden emin tavırlarıyla yürümesi 'annesinin izinden gidiyor' yorumlarına neden oldu.

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Üst üste dizilmiş koyu tonlar ve dik kumaşlar, podyumun ana temalarıydı.

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Paris Moda Haftası Gigi Hadid Lanvin defilesi Kaia Gerber

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