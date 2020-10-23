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Gilaburu nedir? Gilaburunun faydaları neler?

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.10.2020 14:01 | Son Güncelleme

Çok fazla popüler olmaya başlayan gilaburu, genel anlamda böbrek rahatsızlığı, astım, romatizma, yüksek tansiyon gibi insan sağlığında sorun olabilecek ciddi hastalıklara oldukça iyi gelmesiyle biliniyor.

Gilaburu nedir? Gilaburunun faydaları neler?

İçindekiler

  • Gilaburu nedir?
  • Gilaburu neye iyi gelir?
  • Ağrılı ve Sancılı Regl Dönemlerinde Gilaburu Kullanımı
  • Gilaburu Suyu Nasıl Hazırlanır?
  • Gilaburu Kabuğundan Çay Nasıl Yapılır?
  • Gilaburu Sirkesi Ne İçin Kullanılır?
  • Gilaburunun Zararları Var Mıdır?
  • Gilaburu ve Ürünlerinin Fiyatı Nedir?

Galiburu ülkemizde nadir bir şekilde İç Anadolu Bölgesi’nde yaşayanlar tarafından bilinse de artık dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Gilaburu suyu ile bilinir ve en çok bu formunda tüketilir. Sonbahar aylarında toplanan bu meyvenin tam bir C vitamini deposu olması da dikkatleri üzerine çeker.

Gilaburu nedir?

Halk arasında daha çok geleboru, frenk üzümü gibi isimler ile anılan ve botanik dünyasında da bilinen gilaburu bitkisi son zamanların meşhur bitkilerinden. Türkiye’de ise Kayseri civarında yetişen gilaburu meyvesi, aslında çalı şeklindeki bodur bir ağacın adıdır. İç Anadolu ve çevresinde bolca yetişmekte olan bitkinin farklı bölgelerde de yetiştiğine tanık olabilirsiniz.

Gilaburu neye iyi gelir?

Gilaburu aslında meyvesi kadar ünlü kabuğu ile beraber de tüketilir. Bu kabuğunun çayı yapılabilir ve çay sayesinde spesifik ağrı olan bölgelerde sancılarınızın azaldığını gözlemleyebilirsiniz. Gilaburu meyvesi faydaları sayesinde pek çok sorunlu olan bölgede iyileşmeler gözlemek mümkün. Tek ihtiyacınız olan sorunlu bölgelerin hangisine iyi geleceğini bilmek. Detaylı bilgi aşağıda sizleri bekliyor!

  • Kramplara ve kas ağrılarına karşı bir bariyer oluşturabilirsiniz. Romatizma tam anlamıyla bacakların ağrı ile kıvranması demek olduğundan dolayı da bu çay ile bu ağrıları dindirebilirsiniz.
  • Gilaburu suyu böbrek taşı tedavisinde de sıklıkla kullanılır. En çok bilinen faydaları arasında böbrek çalışmasına destek olmasıyla biliniyor. Gilaburu böbrek taşı ve böbrek kumu gibi sorunların çözümüne yardımcı olabiliyor.
  • Aynı zamanda da antioksidan özelliği sayesinde de kan dolaşımının düzenliyor.
  • Kötücül olan kolesterolün düzenlenmesine de yardımcı olabiliyor.
  • Birçok kanser türüne karşı koruyucu bir etkisi olduğu uzmanlar tarafından söylenmektedir.
  • Bunların yanında yaşlanma karşıtı bir özelliği de olduğundan cilt sağlığı, kırışıklıklar üzerinde etkilidir. Bundan özelliği oldukça dikkat çekicidir.
  • Antioksidan özelliğinden ötürü sivilce, siyah nokta gibi cilt problemlerinin de azaltılmasına veya hızlıca iyileştirilmesine yardımcıdır.
  • Sinir ve strese iyi geldiğinden ötürü sakinleştirici niyetine çayı içilebilir, uykusuzluk için de yine aynı şekilde sağlıkla tüketilebilir.
  • Regl dönemlerindeki sancıların giderilmesine yardımcı olabilir.
  • Bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olabilir.
  • Ödemden ötürü oluşan şişkinliklerin giderilmesine yardımcı olabilir.

Ağrılı ve Sancılı Regl Dönemlerinde Gilaburu Kullanımı

Gilaburu faydası sayesinde birçok bölgede şiddetli ağrıların hafiflediğini gözlemleyebilirsiniz. Eklem ve kas ağrıları bunların başında gelir; ancak bunun dışında da yumurtalık ve döl yatağı kasları regl döneminde sancılı bir şekilde ağrı yaratabilir. Bu ağrıdan ötürü de birçok işiniz ertelenir, moral hormon dengelerinin de bozulmasıyla moral bozukluğu hissedebilirsiniz. Gilaburu suyu faydaları arasında en dikkat çekeni de bu regl sancılarını dindirmesidir. Menopoz dönemlerinde de aşırı kanamalar ve belirsiz zamanlarda kanamalar gözlenebilir.

Gilaburu Suyu Nasıl Hazırlanır?

Gilaburu suyundan etkili bir şekilde yararlanmak için de her yemekten ve önce akşam ve sabah olmak üzere günde 2 bardak içilmesi tavsiye edilir. Gilaburu suyu böbrek taşı için sıklıkla kullanıldığından günde 4-5 bardak kadar da içilebilir. Gilaburu suyu piyasada hazır olarak da satılmaktadır. Gilaburu suyu fiyat açısından orijinal meyve tanelerinden daha fazla rakamlara karşınıza çıkabilir. Tercihinize bağlı olarak suyunu isterseniz siz de hazırlayabilirsiniz. Uzun süreli bir şekilde tazeliğini koruması için su içerisinde bekletilmesi ve bu şekilde kullanılması yaygındır. Süzgeçten veya meyve sıkacağından geçirilerek de suyu elde edilebilir. Dilerseniz bir gece öncesinden sıcak suda bekletirseniz ve daha sonra soğutursanız buzdolabında daha aromalı ve yoğun bir tat elde edebilirsiniz.

Gilaburu Kabuğundan Çay Nasıl Yapılır?

Ağrılarınız için dinginleştirici bir etkisi olan gilaburunun suyu dışında çayı da yapılır. Yine suyu gibi demleyeceğiniz çayı ile de ağrılarınız hafifler ve kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Gilaburu kabuğunun 10 dakika kadar su içerisinde bekletirseniz, bu suyu daha sonradan çay olarak içerseniz belirgin bir şekilde ağrılarınızın azaldığını gözlemleyebilirsiniz.

Gilaburu Sirkesi Ne İçin Kullanılır?

Tam bir böbrek dostu olan gilaburu faydaları sebebiyle çokça alternatif ürünlerini piyasada görmekte olabilirsiniz. Dolayısıyla da çokça dikkatleri çeken bu meyve aslında sirkesi de yapılabilen bir meyvedir. Gilaburu sirkesi de en az gilaburunun suyu ve çayı kadar popüler niteliktedir. Bir çorba kaşığı kadar sirkeyi, bir büyük su bardağına karıştırıp tüketebilirsiniz. Ancak sirkeyi suya çok yoğun bir şekilde koymamanız gerekir. Fazla tüketimi sakıncalı hale getirebilirsiniz. Böbreklere ve özellikle de böbrekteki taş, kum gibi oluşan etkenlere karşı çok iyi gelebilir.

Gilaburunun Zararları Var Mıdır?

Tamamen doğal bir besin olması sebebiyle ve bir meyve olması sebebiyle gilaburu zararları olan bir besin değildir. Ancak çok fazla ve bilinçsiz bir şekilde tüketilmesi sonucunda zararları söz konusu olabilir. Özellikle de sirkesi günde 1 tatlı kaşığından fazla tüketilmemelidir.

Gilaburu ve Ürünlerinin Fiyatı Nedir?

Çok sık bir kullanım alanı olan gilaburu kesinlikle ağrıları hafifletici bir özelliğe sahiptir. Doğru bir şekilde tüketilmesi ile istenilen bölgede ağrılarınız dinginleşebilir. Gilaburu fiyat açısından çok yüksek rakamlara sahip olmamakla birlikte üretim yapan markaya göre de değişkenlik gösterebilir. Doğru ve sağlıklı bir karar vermek için de güvenilir markalara yönelebilirsiniz. Sizler de kendi bütçenize göre bir seçim yapabilirsiniz.

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