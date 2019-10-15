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Gine'de protesto gösterisi: 2 ölü, 13 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 07:17 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin bir dönem daha seçilmesine imkan verecek anayasa değişikliği referandumu önerisi karşıtı gösterilerde 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı - Başkent Konakri'de başlayan protesto gösterileri kısa sürede birçok kente yayıldı

Batı Afrika ülkesi Gine’de, Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin bir dönem daha seçilmesine imkan tanıyacak anayasa değişikliği referandumu önerisine karşı yapılan gösterilerde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, muhalefet partileri, sivil toplum kuruluşları, işçi sendikalarından binlerce kişinin katıldığı ve başkent Konakri'de başlayarak ülkenin birçok kentine yayılan protesto gösterilerine polis, biber gazı ve gerçek mermiyle müdahale etti.

Bölge İdare ve Yerelleştirme Bakanı General Bourema Conde, yaptığı açıklamada, Konakri ile Mamou kentlerinde, birisi jandarma kurşunuyla 2 kişinin öldüğünü, 13 kişinin yaralandığını belirtti.

Ordu kaynakları yaralılardan 7'sinin güvenlik görevlisi olduğunu açıkladı.

- Askerlere kışladan çıkma yasağı

Başkent Konakri’de muhalefet partileri, sivil toplum kuruluşları ve işçi sendikalarından binlerce kişi bir araya gelerek Alpha Conde’nin bir dönem daha seçilebilmesine imkan sağlayacak referandum önerisini protesto etmiş, bazı protestocular lastik yakıp, yollara barikat kurmuştu.

Kısa sürede birçok kente yayılan protestolara polis ve jandarma ekipleri, göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermiyle müdahale etmişti.

Gösterilere katılan 2 kişinin polis kurşunuyla yaralandığının medyada yer almasının ardından Genelkurmay Başkanı General Namory Toure, askerlerden kışlalarından çıkmamalarını istemişti.

Cumhurbaşkanı Conde, ülkenin 1958’de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik güç değişimiyle Aralık 2010’da 5 yıllığına seçilerek göreve gelmişti. Conde, 2015’te yeniden seçilmişti.

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