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Gine'de tahta levha üzerinde Kur'an eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 11:22 | Son Güncelleme

Afrika ülkesi Gine'nin başkenti Konakri'deki kurslarda çocuklar, tahta levha üzerine yazılan ayetleri ezberliyor - Eğitmen Aboubacar Camara: - "Bu şekilde çocuklara Kur'an öğretmek çok zor oluyor ancak imkanımız bu kadar. Daha iyi koşullarda eğitim vermek için yardım bekliyoruz"

GİNE (AA) - ALİ TEPE - Gine'nin başkenti Konakri'de çocuklar, Kur'an-ı Kerim okumayı ilkel şartlarda öğreniyor.

Konakri'deki L'ecole De Khalifa Kur'an kursunda aralarında yetimlerin de bulunduğu 5 ile 15 yaş arasındaki 120 çocuk, Kur'an-ı Kerim'i ahşap levhalar üzerinden öğrenmeye çalışıyor.

Yokluk içinde derme çatma kulübelerde defter ve Kur'an-ı Kerim olmadan ders gören öğrenciler, ellerindeki levha üzerine yazılan ayetleri ezberledikten sonra siliyor. Çocuklar, daha sonra eğitmenlerce levhaya yazılan yeni ayetleri ezberlemeye çalışıyor.

İslam dinini ve Kur'an-ı Kerim'i yokluk içinde öğrenmeye çalışarak takdir toplayan Afrikalı çocuklar, eğitimin daha iyi koşullarda yapılması için destek bekliyor.

Kursta eğitmen olan Aboubacar Camara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, imkanları olmadığı için ellerindeki küçük tahtalara ayetleri yazarak Kur'an öğretmeye çalıştığını belirterek "Tahtalara ayetleri yazıp ezber yaptırdıktan sonra levhaları temizleyip başka ayetleri yazıyoruz." dedi.

Bölgedeki çocuklara zor şartlar altında ulaştıklarını anlatan Camara, şunları söyledi:

"Bu şekilde çocuklara Kur'an öğretmek çok zor oluyor ancak imkanımız bu kadar. Daha iyi koşullarda eğitim vermek için yardım bekliyoruz. Levhalara yazıp, ezberletmek bizim için de çok zor oluyor. Tahta alabilecek bile imkanımız olmuyor. Bu hususta Türkiye'deki kardeşlerimizden yardım istiyoruz. En azından Kur'an-ı Kerim olsaydı çocuklarımız daha kolay öğrenirdi."

2018 yılı kurban organizasyonu kapsamında İstanbul'dan Gine'ye ulaşan Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, söz konusu kurstaki çocuklara yardımda bulundu, şeker dağıttı.

Kurstaki çocuklar, kendilerini ziyarete gelen dernek üyeleriyle ellerindeki levhalardan öğrendikleri ayetleri okudu.

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Anahtar Kelimeler:
Gine Konakri Kur'an-ı Kerim Siirt

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