Gine'de tahta levha üzerinde Kur'an eğitimi

"Bu şekilde çocuklara Kur'an öğretmek çok zor oluyor ancak imkanımız bu kadar. Daha iyi koşullarda eğitim vermek için yardım bekliyoruz. Levhalara yazıp, ezberletmek bizim için de çok zor oluyor. Tahta alabilecek bile imkanımız olmuyor. Bu hususta Türkiye'deki kardeşlerimizden yardım istiyoruz. En azından Kur'an-ı Kerim olsaydı çocuklarımız daha kolay öğrenirdi."

2018 yılı kurban organizasyonu kapsamında İstanbul'dan Gine'ye ulaşan Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, söz konusu kurstaki çocuklara yardımda bulundu, şeker dağıttı.

Kurstaki çocuklar, kendilerini ziyarete gelen dernek üyeleriyle ellerindeki levhalardan öğrendikleri ayetleri okudu.

