Beraberindekilerle devir teslim töreni için Giresun Belediyesine geçen Şenlikoğlu, belediye personeli ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, mazbatasını aldı

Devir teslim töreninde konuşan Belediye Başkan Vekili Hayati Tökez, Şenlikoğlu'na başarılar diledi.

Tökez, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde demokrasinin güzel bir örneğinin Giresun'da yaşandığını belirterek, "Bizler demokrasiye sonuna kadar inanan, onu yaşam biçimi haline getiren insanlarız. Bu bir nöbet değişimidir. Demokrasinin gereğidir. Bugün sandıktan çıkan Sayın Aytekin Şenlikoğlu'nu kutluyorum. İlime, ülkeme, hayırlı işlere vesile olmasını diliyorum." dedi.

Şenlikoğlu ise Giresun'da seviyeli ve demokratik bir seçim sürecinin yaşandığını ifade etti.

Giresun halkının takdiriyle belediye başkanı olarak seçildiğini vurgulayan Şenlikoğlu, şunları söyledi: "Giresun daha güzel hizmetlere layık. Bunun için Giresunlunun huzuruna çıktık. Bunun için Giresunlulardan destek istedik. Bu saatten sonra tartışma değil, hizmet zamanıdır. Konuşma değil, yapma zamanıdır. Bu saatten sonra kimseyle işimiz gücümüz yok. Kimseyle problemimiz yok, kimseyi ötekileştirmeyiz. Kimse ile kırgın, küskün değiliz."