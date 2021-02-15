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  4. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı İkranur cinayetinin aydınlatılması ile ilgili açıklama yaptı

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı İkranur cinayetinin aydınlatılması ile ilgili açıklama yaptı

15.02.2021 17:11 | Son Güncelleme:
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Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı Bulancak ilçesinde 27 Haziran tarihinde İkranur Tirsi’nin kaybolduktan 3 gün sonra Bostanlı Deresinde ölü olarak bulunması sonrasında yürütülen soruşturma ile ilgili açıklama yaptı.Yapılan yazılı açkılamada "Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma kapsamında bazı aile bireylerinin çelişkili ifadelerde bulunması üzerine elde edilen deliller ve Adli Tıp Kurumu raporu ışığında 7 kişi gözaltına alınmıştır.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı Bulancak ilçesinde 27 Haziran tarihinde İkranur Tirsi’nin kaybolduktan 3 gün sonra Bostanlı Deresinde ölü olarak bulunması sonrasında yürütülen soruşturma ile ilgili açıklama yaptı.
Yapılan yazılı açkılamada "Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma kapsamında bazı aile bireylerinin çelişkili ifadelerde bulunması üzerine elde edilen deliller ve Adli Tıp Kurumu raporu ışığında 7 kişi gözaltına alınmıştır. Yapılan sorgulamada İ.T’nin amcası olan suça sürüklenen çocuk S.T’nin, İ.T.’nin ağzını ve burnunu kapatarak nefessiz kalmasına neden olması sonucu ölümüne sebebiyet verdiği tespit edilmiştir. Ayrıca suça sürüklenen çocuk S.T.’nin ablası şüpheli A.Ç. ile birlikte İ.T.‘nin cesedini dere yatağına bıraktıkları anlaşılmıştır. Konuyla ilgili Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suça sürüklenen çocuk S.T hakkında ’Kasten Öldürme suçundan, şüpheli A.Ç hakkında ’Suç Delillerini Yok Etme, Değiştirme veya Gizleme’ suçlarından tutuklanmaları talep edilmiş, Bulancak Sulh Ceza Hakimliği de suça sürüklenen çocuk ve şüphelinin tutuklanmasına karar vermiştir. Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

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