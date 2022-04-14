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Giresun'da eski sevgili vahşeti! Barışmak istemeyen İrem'i tabancayla vurdu

14.04.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da eski sevgilisinin barışma teklifini kabul etmeyen İrem, Yunus Emre Albayrak tarafından katledildi. İrem Kostakoğlu'nu tabancayla vurup öldüren Albayrak daha sonra kendini başından vurarak intihar etmeye kalkıştı. Albayrak, hastanede tedaviye alındı.

Giresun'da eski sevgili vahşeti! Barışmak istemeyen İrem'i tabancayla vurdu

Olay, öğle saatlerinde Aksu Mahallesi’nde meydana geldi. Giresun Belediyesi'nde itfaiye personeli olarak çalışan İrem Kostakoğlu eve doğru yürürken yanına gelen eski sevgilisi Yunus Emre Albayrak barışma teklifinde bulundu. Kostakoğlu olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Albayrak, tabancasını çekip İrem Kostakoğlu'nu vurdu. Ardından silahı kendi başına dayayan Albayrak, tetiği çekti.

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İREM, KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kostakoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yunus Emre Albayrak ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İrem Kostakoğlu'nun cansız bedeni, savcılık incelemesi sonrası otopsi için hastane morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)


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