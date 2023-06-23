Giresun'da sel ve heyelan! Araçlar çamura gömüldü, vatandaşlar mahsur kaldı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde birkaç gündür etkili olan şiddetli yağışlar Giresun'un Duroğlu beldesinde sel, heyelan ve su baskınlarına yol açtı. Belde merkezinden geçen Çengel Deresi'nin taşması sonucu dağlardan gelen çakıl, moloz ve ağaç parçaları belde merkezinde büyük maddi hasara yol açtı. Çok sayıda araç çamur yığınları altında kalırken, teresubat belde merkezinde hasara neden oldu.

Ev ve iş yerlerini su basarken, ekipler kepçe yardımı ile evlerinde mahsur kalan vatandaşların yardımına koştu. AFAD ve Kızılay ekipleri vatandaşları kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Yollarda da çok sayıda heyelan yaşanırken, beldeye bağlı bir çok köy yolu heyelan nedeniyle kapandı. Birçok tarım arazisi ve fındık bahçesi sel suları nedeniyle zarar gördü.

EVLERİNDE MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR TEK TEK KURTARILIYOR

Giresun merkeze bağlı Duroğlu beldesinde gece etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında sel, heyelan ve su baskınları yaşandı. Bir çok ev ve iş yerini su basarken, evlerinde mahsur kalan vatandaşlar ekipler yardımı ile tek tek kurtarılıyor.

Ev ve iş yerlerini su basarken, ekipler kepçe yardımı ile evlerinde mahsur kalan vatandaşların yardımına koştu. Geceden bu yana kurtarma çalışmalarına AFAD, UMKE, Kızılay, Jandarma ve AKUT ekipleri katılırken, son olarak AKUT ekipleri evinde mahsur kalan vatandaşları İl Özel İdaresi'ne ait kepçe yardımı ile kurtararak ambulansla hastaneye kaldırılmasını sağladı.

BELEDİYE BAŞKANI 'BİR EVDEN HABER ALAMADIK'

Giresun’un merkeze bağlı Duroğlu Beldesi’nin Belediye Başkanı Halil Çetin, büyük bir afet ile karşı karşıya olduklarını belirterek “Şu ana kadar bir can kaybı yaşanmadı ama Çağlayan mahallemizde bir evden haber alamadık” dedi.

Basın mensuplarına beldelerindeki sel afeti ile ilgili bilgi veren Duroğlu Belde Belediye Başkanı Halil Çetin, “Afatın boyutu çok büyük. Şuana kadar bir can kaybı yaşanmadı ama Çağlayan mahallemizde bir evden haber alamadık. İçinde aile yoktu ama yalnız yaşayan bir şahıs vardı. Rıdvan Coşar isimi vatandaşımız var mı yok mu evdemiydi onu araştırıyoruz. Daha önceki yıllarda dere taşması olayımız vardı ama bu ondan da büyük bir afet. Her tarafımızı yıktı. Büyük heyelanlar oluştu” diye konuştu.

Geceden beri ayakta olduğunu belirten Çetin “Zaten afet uyarısı vardı. Uyumadık, ayaktaydık. Gece birden beri mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarıyoruz. Malamahmutoğlu mahallemizde 5 kişilik bir aile vardı, ikisi çocuk. Bunlardan biri hastaneye gitti. Taşların arasına ayakları sıkılmış ama hayati bir tehlike bulunmadığını öğrendik. Heyelandan dolayı ulaşılamayan noktalarımız var. Mandıra vardı hayvanlar vardı suyun içinde onlar kurtarılmaya çalışılıyor. Çağlayan mahallesinde bir ev yıkıldı. İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor” şeklinde konuştu.

İHA

