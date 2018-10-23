Giresun'da elektrik akımına kapılan muhtar öldü

GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesinde elektrik akımına kapılan köy muhtarı hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilyurt köyünün muhtarı Bülent Baş, tamir için çıktığı elektrik direğinde akıma kapıldı.
Ağır yaralanan Baş, kaldırıldığı Espiye Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ABD'den flaş Cemal Kaşıkçı açıklaması!
Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'ittifak' yorumu
Anne-oğuldan iğrenç plan! Genç kızları böyle tuzağa düşürmüşler
Erzurum'da lapa lapa kar yağdı!
CIA Başkanı Gina Haspel Türkiye'de!
Suudi Arabistan Kralı Selman, Cemal Kaşıkçı'nın ailesini kabul etti
Bu resim interneti kasıp kavuruyor! Peki hangisi çocuğun annesi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 'pedagojik formasyon' müjdesi
Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na 'andımız' tepkisi: Cesaretsizlik
Yeni iPhone modelleri cazibesini yitirmiş durumda
Okuyucu Yorumları 0 yorum