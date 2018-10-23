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Giresun'da elektrik akımına kapılan muhtar öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 17:57 | Son Güncelleme

Giresun'da elektrik akımına kapılan muhtar öldü

GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesinde elektrik akımına kapılan köy muhtarı hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilyurt köyünün muhtarı Bülent Baş, tamir için çıktığı elektrik direğinde akıma kapıldı.

Ağır yaralanan Baş, kaldırıldığı Espiye Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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