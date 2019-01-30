Giresun’da gözler AK Parti’den açıklanacak Belediye Başkan Adaylarında

Adalet ve Kalkınma Partisi’nde (AK Parti) Giresun belediye başkanı adayı olarak açıklanan Aytekin Şenlikoğlu’ndan sonra gözler ilçe belediye başkan adaylarına çevrildi.

Giresun’da sadece Güce ilçesinde mevcut belediye başkanı Aytekin Geçgel’in karşısına aday adayı çıkmazken, aday adayının oldukça fazla olduğu diğer ilçelerde ise gözler şimdi açıklanacak aday listesinde.

11 aday adayı ile Tirebolu’yu 8’er aday adayıyla Espiye ve Bulancak ilçesi takip ederken, Yağlıdere ve Keşap ilçelerinde ise mevcut belediye başkanın karşısına 2’şer aday çıktı.

İlçelerde mevcut belediye başkanının karşısına aday adayı olarak çıkan isimler ise şu şekildi:

“Alucra ilçesi, Ali Yelek, Enver Yurtsever, Mahmut Gündüz, Necdet Bekçi, Yusuf Karagöz

Bulancak ilçesi, Bilal Yılmaz, Cengiz Karadeniz, Dursun Karahasan, Hamit Karaoğlanoğlu, Kadir Çolak, Muhammet Yılmaz, Niyazi Karaibrahim, Şentürk Külekçi

Çamoluk ilçesi, Halit Karakuş, Özcan Çinici, Rıdvan Alkan

Çanakçı ilçesi, Kerem Gödek, Sedat Koca, Sezer Kadakal

Dereli ilçesi, Ahmet Geldi, Osman Kahraman, Servet Türk

Doğankent ilçesi, Abdullah Patan, Hüseyin Öztürk, Muzaffer Oğuzhan

Espiye ilçesi, Ahmet Yılmaz, İbrahim Yanık, Kadir Beşirli, Latife Yılmaz, Mehmet Macun, Mevlüt Çıtlak, Murat Altuntaş, Salim Bodur

Eynesil ilçesi, Fatih Cansız, Hüseyin Mürtezaoğlu, İbrahim Topal

Görele ilçesi, Mehmet Bilge Keşap ilçesi, Mustafa Kemal Kurt, Hüseyin Külekçi

Piraziz ilçesi, Ali Aydın, Cevdet Memiş, Mustafa Günaydın, Ruhiye Durak, Uğur Melikoğlu. Şebinkarahisar ilçesi, Ayhan Teker, İlhan Ocaklı, Mahir Cevher, Mehmet Hulusi Karaoğlu, Seyit Çiftçi. Tirebolu ilçesi, Ahmet Aras, Cevat Hıdıroğlu, Erim Yaman, Fahri Yaman, Halil Aydın, Halil Demiral, Mehmet Cebecioğlu, Mehmet Davut, Mehmet Şener, Sedat Murat Bayrak, Tizan Korkmaz Konya ve Yağlıdere ilçesi Ömer Bayram, Sezai Çağlar.”

Belde Belediye Başkanlarında ise AK Parti’de mevcut belediye başkanlarının karşısına çıkan aday adayları ise şöyle:

“Giresun Merkez Duroğlu Beledesi, Ercan Ayhan, Hüseyin İpekçi, İbrahim Dere, Salih Şen

Bulancak Kovanlık Beledesi, Ahmet Bulut, Feridun Aydoğdu, Habil Gündoğdu

Bulancak Aydındere Beldesi, Haydar Karakılıç, İbrahim Arslan, Metin Karahasan, Veysel Yıldırım

Dereli Yavuzkemal Beldesi, Hüseyin Uzun, İsmail Yıldız, Mustafa Önal, Tahsin Sarı

Espiye Soğukpınar Beldesi, Bahtiyar Sarıkaya, Canan Eyice, Mustafa Kümbül, Şaban Eyice

Eynesil Ören Beldesi, Aydın Çalışkan, Bekir Yetimahmetoğlu, Mustafa Eren, Sabit Balcı, Soner Erkan

Görele Çavuşlu Beldesi, Fatih Duzcu, Hasan Durmuş, Hurşut Özarslan, Lokman Göral

Yağlıdere Üçtepe Beldesi, Özcan Öztürk.”

