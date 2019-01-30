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Giresun’da gözler AK Parti’den açıklanacak Belediye Başkan Adaylarında

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 21:08 | Son Güncelleme

Adalet ve Kalkınma Partisi’nde (AK Parti) Giresun belediye başkanı adayı olarak açıklanan Aytekin Şenlikoğlu’ndan sonra gözler ilçe belediye başkan adaylarına çevrildi.Giresun’da sadece Güce ilçesinde mevcut belediye başkanı Aytekin Geçgel’in karşısına aday adayı çıkmazken, aday adayının oldukça fazla olduğu diğer ilçelerde ise gözler şimdi açıklanacak aday listesinde.11 aday adayı ile Tirebolu’yu 8’er aday adayıyla Espiye ve Bulancak ilçesi takip ederken, Yağlıdere ve Keşap ilçelerinde ise mevcut belediye başkanın karşısına 2’şer aday çıktı.İlçelerde mevcut belediye başkanının karşısına aday adayı olarak çıkan isimler ise şu şekildi:“Alucra ilçesi, Ali Yelek, Enver Yurtsever, Mahmut Gündüz, Necdet Bekçi, Yusuf KaragözBulancak ilçesi, Bilal Yılmaz, Cengiz Karadeniz, Dursun Karahasan, Hamit Karaoğlanoğlu, Kadir Çolak, Muhammet Yılmaz, Niyazi Karaibrahim, Şentürk KülekçiÇamoluk ilçesi, Halit Karakuş, Özcan Çinici, Rıdvan AlkanÇanakçı ilçesi, Kerem Gödek, Sedat Koca, Sezer KadakalDereli ilçesi, Ahmet Geldi, Osman Kahraman, Servet TürkDoğankent ilçesi, Abdullah Patan, Hüseyin Öztürk, Muzaffer OğuzhanEspiye ilçesi, Ahmet Yılmaz, İbrahim Yanık, Kadir Beşirli, Latife Yılmaz, Mehmet Macun, Mevlüt Çıtlak, Murat Altuntaş, Salim BodurEynesil ilçesi, Fatih Cansız, Hüseyin Mürtezaoğlu, İbrahim TopalGörele ilçesi, Mehmet Bilge Keşap ilçesi, Mustafa Kemal Kurt, Hüseyin KülekçiPiraziz ilçesi, Ali Aydın, Cevdet Memiş, Mustafa Günaydın, Ruhiye Durak, Uğur Melikoğlu.

Adalet ve Kalkınma Partisi’nde (AK Parti) Giresun belediye başkanı adayı olarak açıklanan Aytekin Şenlikoğlu’ndan sonra gözler ilçe belediye başkan adaylarına çevrildi.
Giresun’da sadece Güce ilçesinde mevcut belediye başkanı Aytekin Geçgel’in karşısına aday adayı çıkmazken, aday adayının oldukça fazla olduğu diğer ilçelerde ise gözler şimdi açıklanacak aday listesinde.
11 aday adayı ile Tirebolu’yu 8’er aday adayıyla Espiye ve Bulancak ilçesi takip ederken, Yağlıdere ve Keşap ilçelerinde ise mevcut belediye başkanın karşısına 2’şer aday çıktı.

İlçelerde mevcut belediye başkanının karşısına aday adayı olarak çıkan isimler ise şu şekildi:
“Alucra ilçesi, Ali Yelek, Enver Yurtsever, Mahmut Gündüz, Necdet Bekçi, Yusuf Karagöz
Bulancak ilçesi, Bilal Yılmaz, Cengiz Karadeniz, Dursun Karahasan, Hamit Karaoğlanoğlu, Kadir Çolak, Muhammet Yılmaz, Niyazi Karaibrahim, Şentürk Külekçi
Çamoluk ilçesi, Halit Karakuş, Özcan Çinici, Rıdvan Alkan
Çanakçı ilçesi, Kerem Gödek, Sedat Koca, Sezer Kadakal
Dereli ilçesi, Ahmet Geldi, Osman Kahraman, Servet Türk
Doğankent ilçesi, Abdullah Patan, Hüseyin Öztürk, Muzaffer Oğuzhan
Espiye ilçesi, Ahmet Yılmaz, İbrahim Yanık, Kadir Beşirli, Latife Yılmaz, Mehmet Macun, Mevlüt Çıtlak, Murat Altuntaş, Salim Bodur
Eynesil ilçesi, Fatih Cansız, Hüseyin Mürtezaoğlu, İbrahim Topal
Görele ilçesi, Mehmet Bilge Keşap ilçesi, Mustafa Kemal Kurt, Hüseyin Külekçi
Piraziz ilçesi, Ali Aydın, Cevdet Memiş, Mustafa Günaydın, Ruhiye Durak, Uğur Melikoğlu. Şebinkarahisar ilçesi, Ayhan Teker, İlhan Ocaklı, Mahir Cevher, Mehmet Hulusi Karaoğlu, Seyit Çiftçi. Tirebolu ilçesi, Ahmet Aras, Cevat Hıdıroğlu, Erim Yaman, Fahri Yaman, Halil Aydın, Halil Demiral, Mehmet Cebecioğlu, Mehmet Davut, Mehmet Şener, Sedat Murat Bayrak, Tizan Korkmaz Konya ve Yağlıdere ilçesi Ömer Bayram, Sezai Çağlar.”
Belde Belediye Başkanlarında ise AK Parti’de mevcut belediye başkanlarının karşısına çıkan aday adayları ise şöyle:
“Giresun Merkez Duroğlu Beledesi, Ercan Ayhan, Hüseyin İpekçi, İbrahim Dere, Salih Şen
Bulancak Kovanlık Beledesi, Ahmet Bulut, Feridun Aydoğdu, Habil Gündoğdu
Bulancak Aydındere Beldesi, Haydar Karakılıç, İbrahim Arslan, Metin Karahasan, Veysel Yıldırım
Dereli Yavuzkemal Beldesi, Hüseyin Uzun, İsmail Yıldız, Mustafa Önal, Tahsin Sarı
Espiye Soğukpınar Beldesi, Bahtiyar Sarıkaya, Canan Eyice, Mustafa Kümbül, Şaban Eyice
Eynesil Ören Beldesi, Aydın Çalışkan, Bekir Yetimahmetoğlu, Mustafa Eren, Sabit Balcı, Soner Erkan
Görele Çavuşlu Beldesi, Fatih Duzcu, Hasan Durmuş, Hurşut Özarslan, Lokman Göral
Yağlıdere Üçtepe Beldesi, Özcan Öztürk.”

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