Giresun'un Yağlıdere ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Yaşar İbaş kazandı.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Yaşar İbaş kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Yaşar İbaş 2 bin 262, AK Parti adayı Abdurrahman Kırhasanoğlu bin 332, İYİ Parti adayı Metin Turgut 257 oy aldı.

-İbaş'ın öz geçmişi

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde doğan Yaşar İbaş, ilköğrenimi Yağlıdere'de orta öğrenimi ise Ankara'da tamamladı.

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulundaki öğrenimi yarıda bırakarak Amerika Birleşik Devletlerine giden İbaş, bu ülkede restoran ve akaryakıt istasyonu işletmeciliği yaptı. Türkiye'ye dönerek fındık kırım fabrikası ortaklığı yapan İbaş, 2018 yılında Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçildi.

İbaş evli ve iki çocuk babasıdır.

