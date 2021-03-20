Giriş seviyesi dizüstü bilgisayarlarını kimse istemiyor!

HUAWEI ve IPSOS’un hazırladığı rapora göre, Türkiye’deki dizüstü bilgisayar kullanıcılarının üçte biri (yüzde 34) birincil dizüstü bilgisayarlarını 4 yıl önce satın aldı. 6 ay içinde satın alanlar ise sadece yüzde 8. Son 3 ayda dizüstü bilgisayar alanların oranı ise yüzde 4 olarak belirlendi. Araştırmaya katılanların yüzde 66’sının dizüstü bilgisayarlarının 2 yıldan daha eski olduğu belirlendi.

Dizüstü bilgisayar alanların çok büyük çoğunluğunun satın alma motivasyonu iş veya eğitim aracı olarak kullanmak olduğu ortaya çıkarken, kişisel belgelerin saklanması ve film izleme motivasyonunda son 4 yıla göre düşüş görülüyor.

Son 4 yılda dizüstü bilgisayar satın alanların öğrenmek veya çalışmak motivasyonuna sahip olanların oranı yüzde 68 oranından, son 1 yıl içinde yüzde 77’ye çıkmış durumda. Aynı dönem içerisinde, kişisel belgeler saklamak ve film izleme satın alma motivasyonları en çok düşüşün gözlemlendiği kalemler oldu. Her iki satın alma motivasyonu da yüzde 50’ler civarından yüzde 36 bandına düşmüş durumda. Oyun oynamak motivasyonu ise 4 yıllık dönemde değişmeden yüzde 33 oranını koruyarak, en sıklıkla karşılaşılan 8. satın alma motivasyonu oldu.