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  4. GirlsDoPorn: ABD'de 'Porno görüntülerimiz izinsiz yayımlandı' diyerek dava açan 22 kadın, 13 milyon dolar tazminat alacak

GirlsDoPorn: ABD'de 'Porno görüntülerimiz izinsiz yayımlandı' diyerek dava açan 22 kadın, 13 milyon dolar tazminat alacak

03.01.2020 20:02 | Son Güncelleme

GirlsDoPorn adlı video kanalında izinleri dışında görüntülerinin yayımlandığını söyleyen 22 kadın, açtıkları davayı kazandı. Yaşları 18 ila 23 arasında değişen kadınlara toplam 13 milyon dolar tazminat ödenecek.

GirlsDoPorn: ABD'de 'Porno görüntülerimiz izinsiz yayımlandı' diyerek dava açan 22 kadın, 13 milyon dolar tazminat alacak

ABD'de bir porno video kanalında, izinleri dışında görüntülerinin yayımlandığını söyleyen 22 kadın, açtıkları davayı kazandı. Yaşları 18 ila 23 arasında değişen kadınlara toplam 13 milyon dolar tazminat ödenecek.

GirlsDoPorn isimli sayfada videoları yayımlanan kadınlar, söz konusu kliplerin özel koleksiyonerler için çekildiğini iddia ederek mahkemeye başvurmuştu.

22 kadın, görüntülerin asla internet ortamında yayımlanmayacağına inandırıldıklarını savundu.

Üyelik hizmeti ile çalışan amatör porno sitesi GirlsDoPorn kanalındaki videolar, dünyadaki diğer başka benzer siteler tarafından da korsan olarak yayımlandı.

Tazminat kararına hükmeden San Diego Yüksek Mahkemesi'nden hakim Kevin Enright, bazı kadınların olay nedeniyle intihar eğilimi içine girdiğini belirtti.

Kararda, 36 yaşındaki site yöneticisi Michael Pratt'ten, videoların, GirlsDoPorn kanalından ve diğer sitelerden kaldırılması için gerekli adımları atması da talep edildi.

Kadınların aileleri de taciz edildi

GirlsDoPorn kanalı, yayımladığı videolarda porno yıldızı olmayan kadınların yer aldığı üzerinden reklamını yapıyor.

Kanal, videolarda yer alan kadınların ilk ve son kez porno çektiğini, çoğunluğunun ek gelir arayan üniversite öğrencileri olduğunu savunuyor.

San Diego'daki mahkeme, modellerin kandırılarak videolarda oynatıldığına hükmetti.

Kararda, "Model adayları, videolarının, asla sanal ortamda yayınlanmayacağına, onları tanıyan herhangi bir kişi tarafından görünmeyeceğine, hesaplanmış adımlarla ikna edildi" denildi.

Site yöneticilerinin, model adaylarını, isimlerini asla kullanmayacakları yönünde garanti verdikleri de belirtiliyor.

Ancak model kadınların kişisel bilgilerinin, suçlanan site yönetimi tarafından üçüncü parti forumlara aktarıldığı yönünde deliller elde edildi.

Mahkeme kimlikleri açığa çıkan kadınların ailelerinin dahi sanal tacize uğradığını açıkladı.

Model adayları nasıl bulunuyordu?

Mahkeme kayıtlarına göre, model adaylarına, porno videolarda oynayan eski modeller tarafından ulaşılıyordu.

Bu eski modeller, adayları, videoların asla sanal ortamda yayınlanmayacağı konusunda ikna ediyordu.

Çekim günü kadınlar, çoğunlukla alkol ve esrar verilerek sakinleştiriliyor ve sekiz sayfalık bir kontrat imzalamaları isteniyordu.

Hakimin kararı sonrası 22 kadın, 300 bin ila 500 bin dolar arasında değişen miktarlarda tazminat elde etti.

Site yöneticilerinden Pratt'in ülkesi Yeni Zelanda'da yaşadığı, biri kameraman diğer porno aktörü olan iki yöneticinin ise gözaltında olduğu aktarılıyor.

ABD'de yargı konularına bakan haber sitesi CourtHouseNews, GirldDoPorn sitesi avukatlarının demeç vermediğini belirtti.

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