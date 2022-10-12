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"Git" demişti, geyik Mete gerçekten gitti! Şimdi her yerde onu arıyor: Bir daha böyle davranmayacağım, ne olur geri dön

12.10.2022 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya günlerce restoran şefinin geyik Mete ile sohbetini konuşmuştu. İzlenme rekorları kıran videoda restoran şefi, restorana gelen geyiğe “Git, yarın sabah yine gel, yemeğini, suyunu verdim, git artık ya, içeri giremezsin” diyerek seslenmişti. Ardından geyik Mete ormana doğru yol alarak gözden kaybolmuştu. Şimdi geyik Mete 1 haftadır her yerde aranıyor. Restoran şefi, geyik Mete’ye bu kez bu sözlerle seslendi: “Perişan olduk. Bir daha sana böyle davranmayacağım. Ne olur geri dön Mete."

Sosyal medyada bir süre önce restoran şefi ile geyik Mete'nin videosu izlenme rekorları kırmıştı. Restoran şefi Orhan Kalkan'ın, restoranın önüne gelen geyik Mete'ye "Bak burası restoran sen buraya giremezsin. Ben sana sabah akşam yemek veriyorum zaten. Biraz geri dur bekle. Git, yarın sabah yine gel, yemeğini verdim, suyunu verdim, içeri giremezsin" diyerek seslenmişti. Bu sözlerin ardından geyik Mete ormana doğru yol alarak gözden kaybolmuştu. Manisa Spil Dağı Milli Parkına Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü tarafından salınan 14 kızıl geyikten en ünlüsü olan geyik Mete şimdi her yerde aranıyor. Restoran şefi, ortalarda görünmeyen geyik Mete'ye bir kez daha seslendi. İşte detaylar...

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ÖZEL EKİP TARAFINDAN HER YERDE ARANIYOR

Bir haftadır önce Şehzadeler ilçesinin Karaoğlanlı Mahallesinde, ardından Turgutlu ve Salihli sınırlarında görülen kızıl geyik için Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ve Yunusemre Belediyesi tarafından özel bir ekip kuruldu. 4 gündür hava kararana kadar her yerde aranan geyik bulunduğunda yeniden Spil Dağı Milli Parkına bırakılacak. Sosyal medyada izlenme ve rekorları kıran videodaki restoran şefi Orhan Kalkan da geyik Mete’ye yine esprili bir dille seslenerek, ’Geri dön’ çağrısında bulundu.

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"NE OLUR GERİ DÖN METE, SENİ ÇOK ÖZLEDİK"

Spil Dağı Milli Parkı restoranı şefi olan Orhan Kalkan, "Mete sen nereye gittin oğlum ya? Ben sana restorandan uzaklaş dedim, sen ne yaptın ya. 7 gündür ortada yoksun. Sen bana kızdın mı, kaçtın gittin. 4 gündür ekipler senin peşinde. Perişan olduk, takipçilerin perişan oldu biz perişan olduk. Nerelere gittin sen? 100 kilometre uzağa gittin. Ben sana 100 kilometre uzağa mı git dedim Mete? Şuraya git dedim hemen. Şu ormana git sonra gel dedim, restoranda insanlar var dedim. Sen bana gönül mü koydun, sen bana kırıldın mı Mete? Bak çok üzülüyorum senin için. Ağladım, ağlayacak durumdayım bak gözünü seveyim geri dön Mete. Ekipler peşinde, seni bulamıyorlar şu anda. Canla başla çalışıyorlar onlardan kaçıyorsun. Onlardan kaçma. Onlar senin iyiliğini düşünüyorlar Mete gözünü seveyim. Ne olursun geri dön Mete. Bak bir daha sana böyle davranmayacağım, sana kızmayacağım. Müşteriler de olsa seni kovalamayacağım Mete. Ne olur geri dön Mete. Seni bekliyorum. Bak Pablo da seni bekliyor. Hepimiz seni çok özledik. Ne olur geri dön Mete. Bu kadar kalbinin kırılacağını bilmiyordum Mete. Seni çok özledik ne olur gel Mete." diyerek Spil Dağı Milli Parkından uzaklaşan kızıl geyiğe mesaj gönderdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
geyik
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