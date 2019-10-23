HABER

GittiGidiyor'dan Akbank'a özel kampanya

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 11:24 | Son Güncelleme

Kampanya kapsamında Axess kart sahipleri, 15 Kasım'a kadar yapacakları alışverişlerde 75 liraya varan chip-para kazanma şansına sahip olacak

İSTANBUL (AA) - e-ticaret sitesi GittiGidiyor, Akbank iş birliğiyle gerçekleştirdiği kampanya kapsamında Axess kart sahiplerine 15 Kasım'a kadar 75 liraya varan chip-para kazanma fırsatı sunuyor.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, kullanıcılarını avantajlı kampanyalarla buluşturmaya devam eden platform, Akbank ile iş birliğine gitti.

İş birliği kapsamında, Axess bireysel kart sahipleri, 15 Kasım'a kadar GittiGidiyor'dan tek seferde yapacakları 500 ila 999 lira arasındaki alışverişlerde 50 lira, bin lira ve üzeri alışverişlerde ise 75 lira chip-para kazanıyor.

Kampanyadan Axess, Axess Business, Wings, Wings Business, Free, Neo ve Akbank sanal kart sahipleri yararlanabiliyor.

Kampanyaya katılmak isteyen Axess kart sahibi kullanıcıların, harcama yapmadan önce "GİTTİGİDİYOR" yazıp "4566"ya mesaj göndermesi veya Axess Mobil üzerinden "hemen katıl" butonunu tıklaması gerekiyor.

PARTNER Herkes onu en seksi ve bakımlı haliyle görüyor ama... Herkes onu en seksi ve bakımlı haliyle görüyor ama...
Tüketici güven endeksi Ekim'de yüzde 2.1 artışla 57’ye çıktıTüketici güven endeksi Ekim'de yüzde 2.1 artışla 57’ye çıktı
Onlarca şikayet geldi, İzmir’de ekipler alarma geçtiOnlarca şikayet geldi, İzmir’de ekipler alarma geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akbank Gittigidiyor

En Çok Okunan Haberler

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

MasterChef'te bir ilk yaşandı! Neye uğradıklarını şaşırdılar!

MasterChef'te bir ilk yaşandı! Neye uğradıklarını şaşırdılar!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşiyle tartıştıktan sonra balkondan atlayan kadın öldü

Eşiyle tartıştıktan sonra intihar etti

Son dakika! Uşak'ta yangın faciası: Aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi öldü

Uşak'ta yangın faciası: Aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi öldü

Hatay'da uyuşturucu satıcılarına operasyon! 3 kişi tutuklandı

Hatay'da uyuşturucu satıcılarına operasyon! 3 kişi tutuklandı

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Sosyal medyadan terör propagandası yapanlar gözaltına alıntı

Sosyal medyadan terör propagandası yapanlar gözaltına alıntı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Soçi değerlendirmesi

İbrahim Kalın'dan Soçi değerlendirmesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.