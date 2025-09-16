“Giyecek hiçbir şeyim yok” diyenlerin yardımına koşacak kombin tüyoları

Oversize blazer ceketleri tişört ve jean ile birleştirip cool ve rahat görünebilirsin.



Blazer ceketler sadece iş toplantısı için giyilen ceketler değil! Bol bir bir blazer, basic bir tişört ve yüksek bel jean ile hem havalı hem de gündelik bir kombin oluşturabilirsin. Spor ayakkabılarla tamamlayınca işte günlük şıklık hazır!

Takım elbiseyi ayrı parçalarla kullan ve klasik havasını kır.



Takım elbiseden devam edelim! Skinny jeans ile bir blazer ceketin birleşmesi hem takım elbise şıklığı hem de günlük spor rahatlığının bir arada olması demek.

Büyük bir gömleğin mi var? Oversize elbise olarak giyebilirsin!



Uzun ve bol bir gömleğin varsa bir kemeri beline tak ve altına istersen spor ayakkabı, istersen bir stiletto ya da bir çizme ile de kombinleyebilirsin. Sürdürülebilir moda işte tam olarak böyle bir şey!

Kargo pantolonlar sadece sokak modasına ait değil. Onlar da gayet şık durabilir!



Kargo pantolonlar her ne kadar rahat görünseler de sokak modasını çağrıştırdığı için salaş bir görüntüye sahip. Bol bir tişört ya da gömlek, altına da topuklu ayakkabı ile şahane bir kombin yaratabilirsin.

Uzun etekler ve kazaklar dolaptan sana öylece bakıyorsa...



Eteğin boyunu kısalt ya da ayakkabını boya demeyeceğiz. Uzun bir eteğin varsa üstüne bir kazak ve rahat hissettiğin bir spor ayakkabı kombinlemeyi dene. Bize sonra teşekkür edersin!

Transparan parçalar varsa onları muhakkak katmanlı bir şekilde kombinle.



Transparan bluzları tek başına giymek herkesin işi değil. Ama içine basic bralet, üstüne oversize ceket ya da hırka ekleyince hem modern hem de havalı bir görüntü oluşuyor.

Deri ceketle eteği birleştirdiğine ortaya ne mi çıkacak?



Mini etek yerine bu sezon maxi etekler çok daha güncel. Üstüne oversize deri ceket eklediğinde hem grunge hem modern görünürsün. Bizce çok havalı!

Beyaz tişörtün ve altın takıların varsa bir kot pantolon ile kombinini hazırlayabilirsin!



Düz beyaz tişört tek başına sıkıcı gelebilir. Ama boynuna farklı uzunluklarda ince zincirler takınca özen göstermiş gibi duran ama aslında zahmetsiz bir kombin çıkıyor.