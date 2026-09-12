Giysilerin ömrünü kısaltmayın! Çamaşır yıkarken yapılan 10 yanlış

1. Deterjanı boca etmek.

Deterjanı çok koyduğumuzda çamaşırlarımız daha temiz olmuyor, aksine durulanmakta zorlanıyor. Kumaşların arasında kalan deterjan artıkları zamanla giysileri sertleştirebiliyor. Kutunun üzerindeki ideal ölçüyü yakalamak hem bütçemize hem de tenimize çok daha iyi gelecek.

2. Her şeyi kaynar suda yıkamak.

Yüksek sıcaklıklar kumaşları biraz yorabilir, renklerin canlılığını erkenden kaybettirebilir. Oysa yeni nesil deterjanlar 30-40 derecede bile harika sonuçlar veriyor. Giysilerimizi ılık suda yıkayarak hem onların dokusunu koruyabilir hem de enerjiden tasarruf edebiliriz.

3. Lekeyi ovmak.

Bir leke gördüğümüzde hemen panikle çitilemek çok normal bir refleks. Ancak sertçe ovmak, kumaş liflerinin yıpranmasına yol açabiliyor. Bunun yerine lekenin üzerine leke çıkarıcıyı nazikçe sürüp biraz bekletmek, kumaşa pamuk gibi davranmak çok daha etkili bir çözüm.

4. Renkleri ve dokuları birbirine karıştırmak.

Sadece renkleri ayırmak yetmiyor, kumaşların dilinden de anlamak gerekiyor. Sert dokulu kalın kotlar ile incecik penye tişörtler aynı anda yıkandığında birbirini yıpratabiliyor. Benzer kumaşları bir arada yıkamak hepsinin sağlığını koruyor.

5. Fermuarları açık bırakmak.

Açık kalan metal veya plastik fermuar dişleri, makinenin dönüş hızında diğer hassas giysilere takılıp küçük hasarlar verebiliyor. Makineye atmadan önce fermuarları yukarı çekmek, diğer kıyafetlerimize bir nevi koruma kalkanı oluyor.

6. Giysileri ters çevirerek yıkama alışkanlığı edinmek.

Kıyafetlerin ön yüzü makine içinde sürekli birbirine sürtünür. Özellikle baskılı, boncuklu veya koyu renkli giysileri ters yüz ederek yıkarsak, o güzel renkleri ve detayları dış dünyanın yıpratıcı etkisinden korumuş oluruz.

7. Gömlek düğmelerini açık bırakmak.

Fermuarların aksine, gömlek düğmelerini açık bırakmak en doğrusudur. Düğmeler ilikli olduğunda, yıkama esnasındaki çalkalanma düğme deliklerini esnetebilir ve iplerini gevşetebilir. Düğmeleri çözerek yıkamak gömleklerin formunu korur.

8. Makineye nefes alacak alan bırakmak.

Zaman kazanmak için makineyi tamamen doldurmak cazip gelse de, çamaşırların su ve deterjanla rahatça buluşabilmesi için içeride biraz boşluk kalmalı. Kazanın üst kısmında bir karış kadar boşluk bırakırsak giysilerimiz çok daha ferah yıkanır.

9. Yumuşatıcıda ölçüyü kaçırmamak.

Özellikle havlular ve spor kıyafetleri yoğun yumuşatıcıyı pek sevmez. Yumuşatıcı kumaşı kapladığında havluların su emme performansı düşebilir. Kokusu ne kadar güzel olursa olsun, yumuşatıcıyı kararında kullanmak giysilerin yapısını korur.

10. Kurutma makinesini doğru programda kullanmak.

Kurutma makinesinin o pratikliği harika, ancak her kumaş yüksek ısıya gelemez. Hassas ve esnek giysilerimizi daha düşük ısılarda veya havada kurutarak, onların formunu kaybetmesini ve küçülmesini önleyebiliriz.