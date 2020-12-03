Giysilerinizin rengi ruh halinizi nasıl etkiliyor? Kırmızı cinselliği, mavi ise...

Rehberimizi kullanarak harika görünecek ve hissedeceksiniz!
Bu renk göründüğü kadar basit değil. Kırmızı giymek cesaret ister. Cildinizin rengine uygun bir renk tonu seçmelisiniz. Kırmızı bir kıyafet, özgüveninizi artırabilir ve kalabalığın içinde öne çıkmanızı sağlayabilir. Dünyanın çoğu yerinde kırmızı renk, tutku ve cinsellik aurasına sahiptir. Kırmızı ve siyahın kombinasyonu uzun zamandır bir moda klasiği haline geldi. Daha dengeli ve yumuşak bir etki için kırmızı ile beyaz veya bej de giyebilirsiniz.
Ünlü stil uzmanı Jeannie Mai'ye göre, bu güneşli ve yaşamı onaylayan renk, en konuşmaya kapalı insanları bile yanınıza çekmeyi sağlıyor. Bununla birlikte, kırmızı renkte olduğu gibi, cildinizle çakışmayacak bir renk tonu seçmeye dikkat etmelisiniz. Seçtiğiniz tondan emin değilseniz, ilk olarak üst beden renk düzeninizi etkilemeyecek aksesuarlar veya eteklerle deneyin.
Kırmızının taban tabana zıttı olan mavi, kan basıncını düşürerek fizyolojimizi etkiler. İster işte zor bir günün ardından gevşemeyi planlıyor olun, ister çok önemli bir ilk buluşmaya hazırlanın, mavi giymek kesinlikle iyi bir seçenektir. Bu rengin hem rahatlamanıza hem de olumlu bir ilk izlenim yaratmanıza yardımcı olacağı kesindir!
Tonun çok koyu olduğu ortaya çıkarsa, mavi eşyalarınızı nötr veya açık renkli giysilerle birleştirerek görüntüyü yumuşatmak akıllıca olur.
Aynı anda hem sakinleştirici hem de canlandırıcı olabilecek başka bir renk. Yeşilin birçok tonu vardır, bu da onu tüm cilt tipleri için uygun kılar. Yeşil eşyalarınızı vurgulamak istiyorsanız nötr renkli aksesuarlar kullanın. Hafif bir renk tonu kullanırken, yeşil eşyaları mücevherlerle veya parlak renkli bir şapkayla birleştirerek oynayabilirsiniz. Seçiminiz ne olursa olsun, zirveye çıkmamaya çalışın!
Bu renk, deneyimli ve kendine güvenen bir izlenim yaratmak için çok önemlidir. Örneğin bir iş görüşmesinde menekşe giymenizi tavsiye ederiz. Jeannie Mai, “Menekşe rengi parçalar genç bir yüzü daha olgun gösteriyor” diyor. Dahası, menekşe en sıradan görünümü bile canlandırabilir. Menekşe bazlı bir renk şeması ideal olarak pastel tonlarla tamamlanır.
Herkese uyan renk! Giyim söz konusu olduğunda siyah, zayıflama görsel efekti yaratmasıyla ünlüdür. Genel olarak konuşursak, siyah renkli eşyalar üzüntü ve yüksek zarafet izlenimi yaratabilir. Siyah kıyafetinizin sizi hastalıklı değil çekici hissettirmesini sağlamak için, onu tek bir parlak renkli ayrıntı veya süs ile dengelemenizi öneririz!
Sarının güneşli kalitesi ile kırmızının derinliğini birleştiren bir renk. Turuncunun aktiviteyi teşvik etmek ve yaratıcılığı uyandırmak için ideal olduğu düşünülmektedir. Bu kadar kendi kendine yeten bir rengi göze çarpan herhangi bir şeyle dengelememelisiniz. Bunun yerine soğuk veya nötr renklerle birlikte kullanmayı deneyin.
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