Giysilerinizin rengi ruh halinizi nasıl etkiliyor? Kırmızı cinselliği, mavi ise...

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KIRMIZI

Bu renk göründüğü kadar basit değil. Kırmızı giymek cesaret ister. Cildinizin rengine uygun bir renk tonu seçmelisiniz. Kırmızı bir kıyafet, özgüveninizi artırabilir ve kalabalığın içinde öne çıkmanızı sağlayabilir. Dünyanın çoğu yerinde kırmızı renk, tutku ve cinsellik aurasına sahiptir. Kırmızı ve siyahın kombinasyonu uzun zamandır bir moda klasiği haline geldi. Daha dengeli ve yumuşak bir etki için kırmızı ile beyaz veya bej de giyebilirsiniz.

SARI

Ünlü stil uzmanı Jeannie Mai'ye göre, bu güneşli ve yaşamı onaylayan renk, en konuşmaya kapalı insanları bile yanınıza çekmeyi sağlıyor. Bununla birlikte, kırmızı renkte olduğu gibi, cildinizle çakışmayacak bir renk tonu seçmeye dikkat etmelisiniz. Seçtiğiniz tondan emin değilseniz, ilk olarak üst beden renk düzeninizi etkilemeyecek aksesuarlar veya eteklerle deneyin.

MAVİ

Kırmızının taban tabana zıttı olan mavi, kan basıncını düşürerek fizyolojimizi etkiler. İster işte zor bir günün ardından gevşemeyi planlıyor olun, ister çok önemli bir ilk buluşmaya hazırlanın, mavi giymek kesinlikle iyi bir seçenektir. Bu rengin hem rahatlamanıza hem de olumlu bir ilk izlenim yaratmanıza yardımcı olacağı kesindir!

Tonun çok koyu olduğu ortaya çıkarsa, mavi eşyalarınızı nötr veya açık renkli giysilerle birleştirerek görüntüyü yumuşatmak akıllıca olur.