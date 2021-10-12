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  4. Gizemli keşif! Kıyıya vuran timsah şaşkına çevirdi: İlk kez karşılaşıyoruz

Gizemli keşif! Kıyıya vuran timsah şaşkına çevirdi: İlk kez karşılaşıyoruz

12.10.2021 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika'nın Baja Kaliforniya eyaletindeki bir plajda türünün ilk örneği olabilecek bir timsah cesedi bulundu. Çöl ikliminin uygun olmadığı yarımadada timsaha rastlanması çevrede yaşayanları şaşkına çevirdi. 50 yaşındaki Pepe Murrieta timsahın fotoğrafını paylaşarak ''Plajımızda ilk kez böyle bir şey bulduk. Çok şaşkınız'' notunu düştü.

Gizemli keşif! Kıyıya vuran timsah şaşkına çevirdi: İlk kez karşılaşıyoruz

Amerikan timsahları, Meksika anakarasındaki tropik bölgelerde, Kaliforniya Körfezi veya Cortez Denizi boyunca bulunuyor ancak çöl ikliminin uygun olmadığı Baja Kaliforniya yarımadasında yabani timsahlara rastlanmıyor. Hal böyle olunca plajda timsah cesedinin bulunması şaşkınlık yarattı.

9 metre uzunluğundaki timsahın hala sıcak olduğunu ve hiç yara izi bulunmadığını söyleyen sakinler, hayvanın burada yakın zamanda göründüğüne dikkat çekiyorlar. Hayvanın buraya nasıl geldiğini anlayamaya çalışan yetkililer ise onun körfez boyunca sürüklenmiş olabileceğini düşünüyorlar. Timsahın ölüm nedenini belirlemek için otopsi yapılacak.

''ŞAŞKINIZ''

Öte yandan timsahın bu sularda bulunması bölgedeki yaşayanlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı. 50 yaşındaki Pepe Murrieta, Facebook'ta timsahın fotoğrafına, “Plajlarımızda ilk kez böyle bir şey bulduk. Şaşkınız. İlk kez karşılaştık” notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Meksika
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