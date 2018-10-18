Gizlice fotoğrafları çekilen hostes dünyanın dilinde

Ssoyal medyada beğeni yağmuruna tutulan Mabel Goo, takipçilerinden de birbirinden güzel yorumlar alıyor. 'Yalnızca onunla aynı uçakta olmak için nasıl bilet alabilirim?', 'Uçuş sırasında yardım almak için onu biraz zorlayacağım.' gibi yorumlar alan Mabel Goo'nun 50 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

Dünya bu hostesi konuşuyor!

1 / 20 Bir Facebook kullanıcısı geçen hafta bir uçuşta yolculara atıştırmalık dağıtan Mabel Goo'yu gördü ve çok beğendi. AirAsia'da çalışan Goo'nun fotoğrafını beğenen George Wong, ardından fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Fotoğraflar 4 binden fazla beğeni aldı ve övgü dolu yorumlarla karşılaştı.

2 / 20 24 yaşındaki Mabel fotoğrafları gördü ancak biraz tüyler ürpertici olduğunu düşündü. Geçtiğimiz hafta viral haline gelmeye başladığından beri 50 binden fazla takipçiye ulaştı. Goo aynı zamanda dansçılık yapıyor ve bir yandan da okuyor.

3 / 20 Genç kızın hayranlarından Francis Chen şöyle yazdı: "Sadece onunla aynı uçuşta olmak için nasıl bilet alabilirim? Ve bir diğeri, Tan Wong, ekledi: "Uçuş sırasında gereken yardım için çok zorlayacağım."

4 / 20 Mabel, hayranlarına şunları yazdı: " Bu resimlerin neden bu kadar popüler olduğunu bilmiyorum, ama insanların böyle sözler söylemesi çok güzel." "Sadece işimi yapmak ve herkesin keyifli bir uçuş yapmasını sağlamak istiyorum."

5 / 20 İşte Hostes Mabel Goo'nun fotoğrafları...

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