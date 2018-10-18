Gizlice fotoğrafları çekilen hostes dünyanın dilinde

Ssoyal medyada beğeni yağmuruna tutulan Mabel Goo, takipçilerinden de birbirinden güzel yorumlar alıyor. 'Yalnızca onunla aynı uçakta olmak için nasıl bilet alabilirim?', 'Uçuş sırasında yardım almak için onu biraz zorlayacağım.' gibi yorumlar alan Mabel Goo'nun 50 bini aşkın takipçisi bulunuyor.
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