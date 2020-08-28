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Gizlisi saklısı kalmadı: Samsung Galaxy Z Fold 2'nin fiyatı ortaya çıktı! İşte fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.08.2020 11:10 | Son Güncelleme

Samsung'un yeni katlanabilir akıllı telefonu Samsung Galaxy Z Fold 2'nin fiyatı Samsung İngiltere'nin resmi internet sitesinde görüntülendi. Siteden alındığı iddia edilen görüntüler doğruysa Samsung Galaxy Z Fold 2'nin fiyatı cepleri bir hayli yakacak. İşte sızdırılan Galaxy Z Fold 2 fiyatı...

Gizlisi saklısı kalmadı: Samsung Galaxy Z Fold 2'nin fiyatı ortaya çıktı! İşte fiyatı

Samsung, Galaxy Note 20 serisi ile birlikte tanıttığı Galaxy Z Fold 2 için ayrı bir etkinlik düzenlemeyi planlıyordu. Nitekim, dün yapılan Samsung duyurusuyla birlikte Galaxy Z Fold 2'nin detaylarını 1 Eylül'de yapılacak etkinlikte paylaşacağını açıkladı. 1 Eylül gününe ise şunun şurasında bir şey kalmadı. Hal böyle olunca Samsung yeni nesil katlanabilir akıllı telefonunun hazırlıklarını tamamlamak için çalışmalarına hız verdi. Fakat Samsung İngiltere resmi internet sayfasındaki çalışmalardan biri meraklı gözlerden kaçmadı. Bu çalışmada Samsung Galaxy Z Fold 2'nin fiyatı görüntülendi.

İŞTE SAMSUNG GALAXY Z FOLD 2'NİN FİYATI

İddialara göre Galaxy Z Fold 2, Samsung İngiltere'nin resmi internet sayfasında ön siparişe açıldı. Bir hatadan kaynaklandığı düşünülen ön sipariş alımıyla Galaxy Z Fold 2'nin fiyatı da belli oldu. Resmi internet sayfasından alındığı söylenen ekran görüntüsüne göre Samsung Galaxy Z Fold 2, 1799 sterlinden satışa çıkacak. Bu da güncel kur ile yaklaşık olarak 17.500 TL demek. Hatırlatmakta fayda var; İlk Galaxy Fold, sızdırılan fiyattan 100 sterlin daha pahalıydı. Sayfada görüntülenen tek şey ise Galaxy Z Fold 2'nin fiyatı değil.

Samsung Galaxy Z Fold 2

GALAXY Z FOLD 2'NİN TEK SEÇENEĞİ OLACAK

Samsung İngiltere'nin internet sayfası, Galaxy Z Fold 2'nin yalnızca bir depolama seçeneğine sahip olacağını gösterdi. Bu seçenek de 256 GB. Mistik Bronz ve Mistik Siyah olmak üzere iki renkle gelecek Samsung Galaxy Z Fold 2 hakkındaki tüm detayları ise 1 Eylül'deki Unpacked Part 2 etkinliğinde öğreneceğiz.

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