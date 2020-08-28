Gizlisi saklısı kalmadı: Samsung Galaxy Z Fold 2'nin fiyatı ortaya çıktı! İşte fiyatı

Samsung, Galaxy Note 20 serisi ile birlikte tanıttığı Galaxy Z Fold 2 için ayrı bir etkinlik düzenlemeyi planlıyordu. Nitekim, dün yapılan Samsung duyurusuyla birlikte Galaxy Z Fold 2'nin detaylarını 1 Eylül'de yapılacak etkinlikte paylaşacağını açıkladı. 1 Eylül gününe ise şunun şurasında bir şey kalmadı. Hal böyle olunca Samsung yeni nesil katlanabilir akıllı telefonunun hazırlıklarını tamamlamak için çalışmalarına hız verdi. Fakat Samsung İngiltere resmi internet sayfasındaki çalışmalardan biri meraklı gözlerden kaçmadı. Bu çalışmada Samsung Galaxy Z Fold 2'nin fiyatı görüntülendi.

İŞTE SAMSUNG GALAXY Z FOLD 2'NİN FİYATI

İddialara göre Galaxy Z Fold 2, Samsung İngiltere'nin resmi internet sayfasında ön siparişe açıldı. Bir hatadan kaynaklandığı düşünülen ön sipariş alımıyla Galaxy Z Fold 2'nin fiyatı da belli oldu. Resmi internet sayfasından alındığı söylenen ekran görüntüsüne göre Samsung Galaxy Z Fold 2, 1799 sterlinden satışa çıkacak. Bu da güncel kur ile yaklaşık olarak 17.500 TL demek. Hatırlatmakta fayda var; İlk Galaxy Fold, sızdırılan fiyattan 100 sterlin daha pahalıydı. Sayfada görüntülenen tek şey ise Galaxy Z Fold 2'nin fiyatı değil.