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Glamoc Eğitim ve Kültür Merkezi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 15:10 | Son Güncelleme

Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin (TDBB) destekleriyle Bosna Hersek'in Glamoc şehrinde inşa edilen Eğitim ve Kültür Merkezi'nin, ülkenin batı bölgesinin gelişimine katkı sağlaması hedefleniyor - TDBB Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay: - "Bu tür eserler kültürümüzü nesilden nesile taşıyacak ve bizden sonra gelecek olanlar bizi bu eserlerle tanıyacaklardır"

GLAMOC (AA) - Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin (TDBB) destekleriyle Bosna Hersek'in batısındaki Glamoc şehrinde inşa edilen Glamoc Eğitim ve Kültür Merkezi törenle açıldı.

Bosna'daki savaşın ardından şehirde yapılan en büyük ve önemli merkez olarak nitelendirilen Eğitim ve Kültür Merkezi'nin açılışına Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, TDBB Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, milletvekilleri, belediye başkanları ve diğer davetliler katıldı.

Türkiye'den Beykoz, Gebze, Kocaeli, Sancaktepe, Selçuklu ve Zeytinburnu belediyelerinin destekleriyle yapılan merkezin, ülkenin batı bölgesinin gelişimine katkı sağlaması hedefleniyor.

Dzaferovic, törende yaptığı konuşmada, merkezin inşa edilmesine katkı sağlayanlara teşekkür ederek, "TDBB, bu şekilde Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki dostluğu bir kez daha kanıtlamıştır." ifadelerini kullandı.

Birlikte atılan adımların çok daha etkili olduğunu vurgulayan Dzaferovic, "Savaştan sonra tekrar memleketlerine dönen vatandaşlarımızın yaşam şartlarını iyileştirmek adına böyle projeleri desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

- "İnşa edilmesi kadar işlevselliğinin sürdürülmesi de önemli"

Altay da Türk halkının gönlünde her zaman ayrı bir yere sahip Bosna Hersek'te bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, TDBB'nin, Türk dili ve lehçelerinin konuşulduğu ülke ve bölgelerin yanı sıra coğrafi, tarihi ve kültürel ortaklıkları bulunan şehirlerle ilgili çalışmalar yapmak amacıyla 2003'te kurulduğunu anımsattı.

TDBB'nin halen 30 ülkeden bin 170 üye belediyesiyle yerel yönetim alanında iş birliği ve dayanışmayı geliştirmeye yönelik çalışmalar yaptığını aktaran Altay, bugün açılışını gerçekleştirdikleri merkezin de bunun en somut örneklerinden biri olduğunu kaydetti.

Altay, Bosna Hersek'ten 27 belediyenin TDBB üyesi olduğuna ve burada 40'tan fazla proje gerçekleştirdiklerine işaret ederek, "Bosna Hersek'te yapılan projeler, hem iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirmiş hem de iki ülkenin yerel yönetimleri arasında koordinasyonun sağlanmasına vesile olmuştur." ifadelerini kullandı.

Bu tür eserlerin inşa edilmesi kadar işlevselliğinin sürdürülmesinin de önemli olduğunu söyleyen Altay, "Kendi değerlerimizi yaşatmak amacıyla yapılan hiçbir hizmet, boşa yapılmış hizmet değildir. Bu tür eserler kültürümüzü nesilden nesile taşıyacak ve bizden sonra gelecek olanlar bizi bu eserlerle tanıyacaklardır." dedi.

Kavazovic ise merkezin çok önemli bir vakıf eseri olduğunu belirterek, "Boşnaklar ve Türkler, yaklaşık 600 yıl önce Bosna Hersek topraklarında karşılaşmıştı. Bu iki milletin inşa ettiği kültür ve medeniyet, asla başkalarına zarar vermemişti. Onları farklı kılan da budur." diye konuştu.

Törenin ardından, bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in hayatı ve eserlerini konu alan bir fotoğraf sergisi de açıldı.

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açılış eğitim ve kültür merkezi Glamoc TDBB

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