Gmail'e yeni rakip: Zoom'da 'e-mail' dönemi başlıyor!

Zoom'dan toplantı başlatmak özellikle koronavirüs salgınında, pek çok kişi için normal hayatın bir parçası oldu. Bu durum Zoom'un verilerine de yansıdı. 9 yıl önce kurulan Zoom, koronavirüs salgınının etkisi ve canlı ders toplantılarının artışı ile 300 milyon kullanıcı sayısını devirdi. Son çıkan haberlere göre ise Zoom bu başarısını başka bir alanda daha göstermek istiyor.

ZOOM E-MAİL HAMLESİ YAPACAK

Engadget'ın haberine göre, Zoom görüntülü konuşmanın yanında elektronik posta (e-mail) ve takvim hizmeti sunmaya başlayacak. Sızıntı doğruysa, Zoom görüntülü görüşmelerin, e-postanın ve mesajlaşma gibi üretkenlik araçlarının birlikte çalıştığı tam bir platform oluşturmayı amaçlıyor gibi görünüyor. Habere bakılırsa şirket, amacı için çalışmalara da başlamış durumda.

ZOOM E-MAİL HİZMETİNİ NE ZAMAN SUNACAK?

Elektronik posta ve takvim hizmeti vermesi beklenen Zoom'dan henüz iddialar hakkında resmi bir açıklama gelmiş değil. Fakat söylentiler, şirketin elektronik posta hizmetini 2021 yılında kullanıcılarına sunmayı planladığı yönünde. Eğer planlar doğru çıkarsa, Zoom, Gmail gibi e-posta hizmetlerine rakip olabilir. Tabii bekleyip göreceğiz.

