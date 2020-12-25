HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Gmail'e yeni rakip: Zoom'da 'e-mail' dönemi başlıyor!

Gmail'e yeni rakip: Zoom'da 'e-mail' dönemi başlıyor!

25.12.2020 15:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Gmail'e yeni rakip: Zoom'da 'e-mail' dönemi başlıyor!

Görüntülü konuşma uygulaması Zoom, yeni özellikler kazanıyor. Şirkete yakın kaynaklara göre Zoom, görüntülü konuşmanın yanında elekronik posta (e-mail) ve takvim hizmeti sunmaya başlayacak.

Zoom'dan toplantı başlatmak özellikle koronavirüs salgınında, pek çok kişi için normal hayatın bir parçası oldu. Bu durum Zoom'un verilerine de yansıdı. 9 yıl önce kurulan Zoom, koronavirüs salgınının etkisi ve canlı ders toplantılarının artışı ile 300 milyon kullanıcı sayısını devirdi. Son çıkan haberlere göre ise Zoom bu başarısını başka bir alanda daha göstermek istiyor.

ZOOM E-MAİL HAMLESİ YAPACAK

Engadget'ın haberine göre, Zoom görüntülü konuşmanın yanında elektronik posta (e-mail) ve takvim hizmeti sunmaya başlayacak. Sızıntı doğruysa, Zoom görüntülü görüşmelerin, e-postanın ve mesajlaşma gibi üretkenlik araçlarının birlikte çalıştığı tam bir platform oluşturmayı amaçlıyor gibi görünüyor. Habere bakılırsa şirket, amacı için çalışmalara da başlamış durumda.

Zoom

Zoom yılbaşına özel olarak süre sınırını kaldırıyor!Zoom yılbaşına özel olarak süre sınırını kaldırıyor!

ZOOM E-MAİL HİZMETİNİ NE ZAMAN SUNACAK?

Elektronik posta ve takvim hizmeti vermesi beklenen Zoom'dan henüz iddialar hakkında resmi bir açıklama gelmiş değil. Fakat söylentiler, şirketin elektronik posta hizmetini 2021 yılında kullanıcılarına sunmayı planladığı yönünde. Eğer planlar doğru çıkarsa, Zoom, Gmail gibi e-posta hizmetlerine rakip olabilir. Tabii bekleyip göreceğiz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kalbim ve ruhum kızımla!' 'Kalbim ve ruhum kızımla!'
ASMR videosu nedir? Ne anlama gelir?ASMR videosu nedir? Ne anlama gelir?
400 bekçi alımı yapılacak!400 bekçi alımı yapılacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

CHP'li vekile kaset şantajı! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı

CHP'li vekile kaset şantajı! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı

VIP araçla şehirler arası gezerek bakın ne yaptılar

VIP araçla şehirler arası gezerek bakın ne yaptılar

Skandal iddia: Çin teknoloji şirketleri Çin istihbaratı için veri analizi yapıyor

Skandal iddia: Çin teknoloji şirketleri Çin istihbaratı için veri analizi yapıyor

4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı

4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte elemeye kalan isimler

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte elemeye kalan isimler

Sigarada vergi oranı değişti

Sigarada vergi oranı değişti

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

DSÖ: Mutasyona uğramış virüs daha bulaşıcı

DSÖ: Mutasyona uğramış virüs daha bulaşıcı

Alaattin Çakıcı’nın ifadesi ortaya çıktı

Alaattin Çakıcı’nın ifadesi ortaya çıktı

Sokakta çıplak dolaştırmışlardı! İfadeler ortaya çıktı

Sokakta çıplak dolaştırmışlardı! İfadeler ortaya çıktı

Diğer Haberler

Pakistan'dan Wikipedia ve Google'a "kutsal değerlere saygısız içeriklerle ilgili" uyarı

İki şirkete uyarı! Kutsal değerlere saygısız içerikler mi var?

WPS nedir? WPS bağlantısı nasıl yapılır? WPS nasıl devre dışı bırakılır?

WPS nedir? WPS bağlantısı nasıl yapılır? WPS nasıl devre dışı bırakılır?

Yapay Güneş 20 saniye çalıştı, dünya rekoru kırdı!

Yapay Güneş 20 saniye çalıştı, dünya rekoru kırdı!

ASMR videosu nedir? Ne anlama gelir?

ASMR videosu nedir? Ne anlama gelir?

Dolby atmos ne anlama gelir? Ne işe yarar?

Dolby atmos ne anlama gelir? Ne işe yarar?

Fotoğraf ve video düzenlemek isteyenler için güzel bir alternatif: VSCO

Fotoğraf ve video düzenlemek isteyenler için güzel bir alternatif: VSCO

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.