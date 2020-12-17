Zoom yılbaşına özel olarak süre sınırını kaldırıyor!

Koronavirüs yüzünden birçok alışkanlığımız değişti. Kimimiz uzaktan çalışma sistemine geçerek ofis ortamına, kimimiz tüm gün boyunca maske ile gezerek maske olmadan doyasıyla hava almaya, kimimiz ise 'eski sağlığımıza' hasret kaldık. Bu yıl, yeni yıl heyecanımız da değişikliğe uğradı. Koronavirüs dolayısıyla özel yeni yıl toplanmaları bu yıl belki de ilk kez gerçekleşmeyecek. Birçok kişi ise bu günü, üzerinden nikah töreni gerçekleştirildiğini bile gördüğümüz görüntülü görüşme uygulamaları ile uzaktan da olsa yine bir arada geçirme amacında. Görüntülü görüşme uygulamalarından biri olan Zoom da bu anlamda önemli bir açıklama yaptı. Zoom'un açıklaması yılbaşına özel bir duyuru içeriyordu.

ZOOM SÜRE SINIRINI KALDIRIYOR

Zoom, ücretsiz hesaplarda 40 dakikalık ücretsiz toplantılar gerçekleştirilmesini mümkün kılıyor. Şirket, şimdi ise aralık ayında yılbaşına özel olarak süre sınırını kaldıracağını duyurdu. Yani 40 dakikalık süre sınırı, birkaç gün için dünya çapında geçerli olmayacak. Bunun için tarih ve saatler de belirlenmiş durumda.