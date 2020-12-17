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Zoom yılbaşına özel olarak süre sınırını kaldırıyor!

17.12.2020 15:36 | Son Güncelleme:
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Zoom yılbaşına özel olarak süre sınırını kaldırıyor!

Zoom, yılbaşı için adım attı. Ücretsiz Zoom hesaplarının 40 dakikalık ücretsiz toplantı yapmalarına imkan veren Zoom, yılbaşında 40 dakika sınırını kaldıracağını açıkladı. Görüntülü görüşme uygulaması, bunun için tarih ve saatleri de belirledi.

Koronavirüs yüzünden birçok alışkanlığımız değişti. Kimimiz uzaktan çalışma sistemine geçerek ofis ortamına, kimimiz tüm gün boyunca maske ile gezerek maske olmadan doyasıyla hava almaya, kimimiz ise 'eski sağlığımıza' hasret kaldık. Bu yıl, yeni yıl heyecanımız da değişikliğe uğradı. Koronavirüs dolayısıyla özel yeni yıl toplanmaları bu yıl belki de ilk kez gerçekleşmeyecek. Birçok kişi ise bu günü, üzerinden nikah töreni gerçekleştirildiğini bile gördüğümüz görüntülü görüşme uygulamaları ile uzaktan da olsa yine bir arada geçirme amacında. Görüntülü görüşme uygulamalarından biri olan Zoom da bu anlamda önemli bir açıklama yaptı. Zoom'un açıklaması yılbaşına özel bir duyuru içeriyordu.

ZOOM SÜRE SINIRINI KALDIRIYOR

Zoom, ücretsiz hesaplarda 40 dakikalık ücretsiz toplantılar gerçekleştirilmesini mümkün kılıyor. Şirket, şimdi ise aralık ayında yılbaşına özel olarak süre sınırını kaldıracağını duyurdu. Yani 40 dakikalık süre sınırı, birkaç gün için dünya çapında geçerli olmayacak. Bunun için tarih ve saatler de belirlenmiş durumda.

Zoom

ZOOM SINIRSIZ TOPLANTI TARİH VE SAATLERİ

Türkiye saati ile: 17 Aralık Perşembe 18.00’den, 19 Aralık Cumartesi 14.00’e
Türkiye saati ile: 23 Aralık Çarşamba 18.00’den, 26 Aralık Cumartesi 14.00’e
Türkiye saati ile: 30 Aralık Çarşamba, 18.00’den, 2 Ocak Cumartesi 14.00’e

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SINIRSIZ ZOOM TOPLANTISI NASIL YAPILIR?

Kullanıcıların, ücretsiz Zoom hesaplarındaki sınırı kaldırmak için özel bir şey yapmalarına gerek yok. Bahsi geçen tarih ve saatlerde 40 dakika sınırı Zoom tarafından otomatik olarak kaldırılacak.

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