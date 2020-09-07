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Göbek deliğindeki koku neden olur?

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Göbel deliği bölgesinden gelen koku size de tanıdık geliyor değil mi? Bölgede meydana gelen kokunun birden farklı sebebi bulunabiliyor. Her gün duş alsanız bile bu koku gitmiyorsa dikkat etmeniz gereken bazı durumlar var sevgili okur... İşte göbek deliğindeki kokunun nedenleri.

Göbek deliğindeki koku neden olur?

Korunaklı yapısı ve kıvrımlı şekli nedeniyle mikroplarından kolayca biriktiği bir bölgedir göbek deliği. Biriken bakteri ve mikroplar nedeniyle bölgede çeşitli enfeksiyonlar gelişebilir. Sadece koku değil kızarıklık da bazı enfeksiyonların göstergesidir.

GÖBEK DELİĞİ KOKUSU NEDENLERİ

Yetersiz hijyen, bölgenin hava almaması, ölü deri hücreleri ve tüy birikintileri göbek deliğinde bakteri gelişimine neden olur. Düzenli olarak duş aldıktan sonra göbek deliğinizi iyi bir şekilde kurulamazsanız mkroplar çoğalır. Nemli kalan göbek deliğindeki bakteriler çeşitli sorunlara neden olabilir ve koku devam eder.

Kıyafetler de göbek deliğinde kokuya neden olabilir. Bunun sebebi ise tekstil lifleri veya kumaş tüylerinin göbek deliği kıvrımlarında birikmesidir. Bu atıklar uzun zaman göbek deliğinde beklerse göbek taşı bile oluşturabilirler. Göbek deliğinde oluşan kötü koku zamanla enfeksiyona dönebilir.

HASTALIKLAR DA KOKUNUN SEBEBİ OLABİLİYOR

Sedef hastalığı, mantar oluşumu ve enflamasyon da gövek deliği kokusu nedenleri arasında yerini alır.

GÖBEK DELİĞİ KOKUSU NASIL GİDERİLİR?

Öncelikle hijyen eksikliği giderilmelidir. Banyo sonrası göbek deliği kıvrımları doğru bir şekilde kurulanmalı, nemli bırakılmamalıdır. Bunun için kulak çubuğunu kullanabilirsiniz. Eğer iltihaplanma başladıysa çok gecikmeden mutlaka doktora gitmelisiniz.


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