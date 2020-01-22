Göbek eritme hareketleri evde nasıl yapılır? Göbeğiniz kar gibi eriyecek

Basit ve etkili göbek eritme hareketleriyle karın yağlarınızdan kurtulabilirsiniz. Göbek yağından kurtulmanız için, aldığınız kalorileri sınırlamanız veya sadece her gün yakabileceğiniz kalori miktarını tüketmeniz gerekir. Bunun için daha fazla kalori yakmak için kalori alımını ve düzenli egzersizi sürekli kontrol etmeniz gerekir. Göbek eritme hareketleri evde 4 dakikada nasıl hızlı yapılır, gelin bir bakalım.
Göbek yağı belinizin etrafında depolanan yağdır. Aşırı karın yağının sağlığınız üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Yüksek kan şekeri, yüksek kolesterol, yüksek tansiyon ve çeşitli kalp hastalıkları gibi bazı ciddi hastalıklara yol açabilir. Bu nedenle, göbek yağını eritmek önemlidir. 7 başlık altında evde egzersiz hareketlerini inceleyelim.
Sırt üstü düz uzanarak ve bacağınızı 90 derecelik bir açıyla yukarı kaldırın. Ellerinizi yere düz bir şekilde yerleştirin. Dizlerinizi göğsünüze doğru getirirken bacaklarınızı ve kalçalarınızı tavana doğru çekin. 15 kez tekrarlayın duraklayın 15 tekrar daha yapın.
Yararları:
kalori yakmak
harika bir kardiyo egzersizi yapın
dayanıklılığınızı geliştirin
karın yağını eritmek
karnı güçlendirmek
Gereken süre: 5 dakika
Bu göbek eritme hareketi için önce sırt üstü düz uzanarak ve bacağınızı 90 derecelik bir açıyla kaldırın. Ellerinizi yere düz bir şekilde yerleştirin. Dizlerinizi göğsünüze doğru getirirken bacaklarınızı ve kalçalarınızı tavana doğru çekin. 15 kez tekrarlayın, duraklatın, 15 tane daha yapın.
Yararları
Büyük karın kaslarını aktive eder
Duruşunu geliştirir
Alt göbek kaslarını eritme
Gereken süre: 5 dakika
Ellerinizi omuzlarınızın altına yerleştirin ve bacaklarınızı arkanıza uzatın. Çekirdek kaslarınızı çekerken kuyruk kemiğinizi içeri sokun. Vücudunuz düz bir çizgide olmalıdır. Dizinizi bükün ve göğsünüze çekin, sonra arkanıza yaslayın.15 kez tekrarlayın, duraklatın, tekrarlayın.
Yararları
Tam büyük vücut egzersizi yaparsınız
Hareketliliğinizi artırır
Kalori yakmaya yardımcı olur
Üst kol kaslarınızı çalıştırır
Gereken süre: 5 dakika
Matın üzerinde uzanarak başlayın ve ellerinizi ya yanınızda ya da başınızın arkasında tutun. Her iki bacağı yerden kaldırın ve dizlerden bükün. Sağ dizinizi göğsünüze yaklaştırın, sol bacağınızı uzak tutun. Sonra sağ bacağınızı alın ve sol bacağınızı göğsünüze yaklaştırın. Bisiklete biniyormuş gibi yapmaya devam edin. Her iki tarafta 15 kez tekrarlayın, duraklatın, sonra tekrarlayın.
Yararları
Kalça kaslarını sağlamlaştır
Üst karın kaslarını aktive edin
Uyluklarını güçlendir
Gereken süre: 5 dakika
Bench hops
Ellerinizi bir banka veya sandalyeye yerleştirin. Ayaklarınızı tezgahın veya sandalyenin sağ tarafında bir araya getirin.
Belinizi düz tut. Dizlerinizi bükün ve tezgahın sol tarafına atlayın, sonra hızlı bir şekilde sağ tarafa atlayın. Hızlı ve sorunsuz hareket edin. 20 atlama yapın, duraklayın sonra tekrar 20 tekrar yapın.
Yararları
Bacaklarınızı şekle sokar
Alt vücut kaslarınızı güçlendirir
Kalori yakmanızı sağlar
Gereken süre: 5-7 dakika
Ayaklarınız önünüzde mindere oturun, dizler bükülmüş bir şekilde. Ellerinizi arkanıza koyun ve kalçalarınızı minderden ayırın. Aynı anda sol bacağınızı kaldırırken sağ elinizi kaldırın ve sol ayağınıza sağ elinizle dokunun. İleri ve geri gitmeye devam edin.
16 dokunuşu tamamlayın, duraklatın, 16 tane daha yapın.
Yararları
Çekirdek gücünüzü geliştirmek
Kilo kaybını artırmak
Metabolizmanızı hızlandırmak
Gereken süre: 5-7 dakika
Yağ yakıcı zayıflama hareketlerinden olan pilates egzersizi gizli silahınızdır, çünkü tüm karın kaslarınızı çalıştırır. Maksimum sonuç için göbek bölgenizi göbek boyunca omurganıza doğru çekerek düzleştirin. Haftada üç kez, her gün bir pilates antrenmanı yapın.
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