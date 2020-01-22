Göbek eritme hareketleri evde nasıl yapılır? Göbeğiniz kar gibi eriyecek

Basit ve etkili göbek eritme hareketleriyle karın yağlarınızdan kurtulabilirsiniz. Göbek yağından kurtulmanız için, aldığınız kalorileri sınırlamanız veya sadece her gün yakabileceğiniz kalori miktarını tüketmeniz gerekir. Bunun için daha fazla kalori yakmak için kalori alımını ve düzenli egzersizi sürekli kontrol etmeniz gerekir. Göbek eritme hareketleri evde 4 dakikada nasıl hızlı yapılır, gelin bir bakalım.

EVDE YAPILABİLECEK GÖBEK ERİTME HAREKETLERİ

Göbek yağı belinizin etrafında depolanan yağdır. Aşırı karın yağının sağlığınız üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Yüksek kan şekeri, yüksek kolesterol, yüksek tansiyon ve çeşitli kalp hastalıkları gibi bazı ciddi hastalıklara yol açabilir. Bu nedenle, göbek yağını eritmek önemlidir. 7 başlık altında evde egzersiz hareketlerini inceleyelim.

Flutter kicks

Sırt üstü düz uzanarak ve bacağınızı 90 derecelik bir açıyla yukarı kaldırın. Ellerinizi yere düz bir şekilde yerleştirin. Dizlerinizi göğsünüze doğru getirirken bacaklarınızı ve kalçalarınızı tavana doğru çekin. 15 kez tekrarlayın duraklayın 15 tekrar daha yapın.