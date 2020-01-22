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  4. Göbek eritme hareketleri evde nasıl yapılır? Göbeğiniz kar gibi eriyecek

Göbek eritme hareketleri evde nasıl yapılır? Göbeğiniz kar gibi eriyecek

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GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Dünyanın dört bir yanındaki kadınlar onlarca yıldır göbek eritme hareketleriyle yağlarından kurtulmayı amaçlıyor. Kuşkusuz istenilen şekle kavuşmak karşı koyamadığınız lezzetler söz konusu olunca oldukça zor. Bu hızlı tempolu dünyada kendiniz için zaman bulmanın ne kadar zor olabileceğini biliyor, bu nedenle herhangi bir özel ekipman gerektirmeden göbek eritme hareketleri evde 4 dakikada nasıl yapılır buna bakıyoruz.

Göbek eritme hareketleri evde nasıl yapılır? Göbeğiniz kar gibi eriyecek

Basit ve etkili göbek eritme hareketleriyle karın yağlarınızdan kurtulabilirsiniz. Göbek yağından kurtulmanız için, aldığınız kalorileri sınırlamanız veya sadece her gün yakabileceğiniz kalori miktarını tüketmeniz gerekir. Bunun için daha fazla kalori yakmak için kalori alımını ve düzenli egzersizi sürekli kontrol etmeniz gerekir. Göbek eritme hareketleri evde 4 dakikada nasıl hızlı yapılır, gelin bir bakalım.

EVDE YAPILABİLECEK GÖBEK ERİTME HAREKETLERİ

Göbek yağı belinizin etrafında depolanan yağdır. Aşırı karın yağının sağlığınız üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Yüksek kan şekeri, yüksek kolesterol, yüksek tansiyon ve çeşitli kalp hastalıkları gibi bazı ciddi hastalıklara yol açabilir. Bu nedenle, göbek yağını eritmek önemlidir. 7 başlık altında evde egzersiz hareketlerini inceleyelim.

  • Flutter kicks

Sırt üstü düz uzanarak ve bacağınızı 90 derecelik bir açıyla yukarı kaldırın. Ellerinizi yere düz bir şekilde yerleştirin. Dizlerinizi göğsünüze doğru getirirken bacaklarınızı ve kalçalarınızı tavana doğru çekin. 15 kez tekrarlayın duraklayın 15 tekrar daha yapın.

Yararları:

kalori yakmak
harika bir kardiyo egzersizi yapın
dayanıklılığınızı geliştirin
karın yağını eritmek
karnı güçlendirmek

Gereken süre: 5 dakika

egzersiz5

  • Reverse crunches (ters mekik)

Bu göbek eritme hareketi için önce sırt üstü düz uzanarak ve bacağınızı 90 derecelik bir açıyla kaldırın. Ellerinizi yere düz bir şekilde yerleştirin. Dizlerinizi göğsünüze doğru getirirken bacaklarınızı ve kalçalarınızı tavana doğru çekin. 15 kez tekrarlayın, duraklatın, 15 tane daha yapın.

Yararları

Büyük karın kaslarını aktive eder
Duruşunu geliştirir
Alt göbek kaslarını eritme
Gereken süre: 5 dakika

  • Mountain climbers

Ellerinizi omuzlarınızın altına yerleştirin ve bacaklarınızı arkanıza uzatın. Çekirdek kaslarınızı çekerken kuyruk kemiğinizi içeri sokun. Vücudunuz düz bir çizgide olmalıdır. Dizinizi bükün ve göğsünüze çekin, sonra arkanıza yaslayın.15 kez tekrarlayın, duraklatın, tekrarlayın.

Yararları

Tam büyük vücut egzersizi yaparsınız
Hareketliliğinizi artırır
Kalori yakmaya yardımcı olur
Üst kol kaslarınızı çalıştırır
Gereken süre: 5 dakika

  • Bicycles

Matın üzerinde uzanarak başlayın ve ellerinizi ya yanınızda ya da başınızın arkasında tutun. Her iki bacağı yerden kaldırın ve dizlerden bükün. Sağ dizinizi göğsünüze yaklaştırın, sol bacağınızı uzak tutun. Sonra sağ bacağınızı alın ve sol bacağınızı göğsünüze yaklaştırın. Bisiklete biniyormuş gibi yapmaya devam edin. Her iki tarafta 15 kez tekrarlayın, duraklatın, sonra tekrarlayın.

egzersiz

Yararları

Kalça kaslarını sağlamlaştır
Üst karın kaslarını aktive edin
Uyluklarını güçlendir
Gereken süre: 5 dakika

Bench hops

Ellerinizi bir banka veya sandalyeye yerleştirin. Ayaklarınızı tezgahın veya sandalyenin sağ tarafında bir araya getirin.
Belinizi düz tut. Dizlerinizi bükün ve tezgahın sol tarafına atlayın, sonra hızlı bir şekilde sağ tarafa atlayın. Hızlı ve sorunsuz hareket edin. 20 atlama yapın, duraklayın sonra tekrar 20 tekrar yapın.

Yararları

Bacaklarınızı şekle sokar
Alt vücut kaslarınızı güçlendirir
Kalori yakmanızı sağlar
Gereken süre: 5-7 dakika

  • Crab toe touches

Ayaklarınız önünüzde mindere oturun, dizler bükülmüş bir şekilde. Ellerinizi arkanıza koyun ve kalçalarınızı minderden ayırın. Aynı anda sol bacağınızı kaldırırken sağ elinizi kaldırın ve sol ayağınıza sağ elinizle dokunun. İleri ve geri gitmeye devam edin.
16 dokunuşu tamamlayın, duraklatın, 16 tane daha yapın.

Yararları

Çekirdek gücünüzü geliştirmek
Kilo kaybını artırmak
Metabolizmanızı hızlandırmak
Gereken süre: 5-7 dakika

GİZLİ SİLAH PİLATES EGZERSİZİ

Yağ yakıcı zayıflama hareketlerinden olan pilates egzersizi gizli silahınızdır, çünkü tüm karın kaslarınızı çalıştırır. Maksimum sonuç için göbek bölgenizi göbek boyunca omurganıza doğru çekerek düzleştirin. Haftada üç kez, her gün bir pilates antrenmanı yapın.


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