Göç Uyum Alt Komisyonu Başkanı Uslu 1 milyon Suriyeli dönecektir

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı Atay Uslu, "Fırat'ın doğusundan 1 milyon Suriyeli, Türkiye'de yaşamaktadır. Dolayısıyla bu 1 milyon Suriyeli, güvenli bölge oluşturulursa, savaş koşulları, terör koşulları ortadan kaldırılırsa, dönecektir, dönmelerini bekliyoruz" dedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Türkiye'de 3 milyon 650 bin geçici koruma statüsünde Suriyelinin bulunduğunu bildirdi. Uslu, Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı ile bölgenin terör unsurlarından temizlendiğini, bugüne kadar 370 bin Suriyelinin bu bölgelere döndüğünü kaydetti.

'SAVAŞ ORTAMINDA GÖNDERMEK DOĞRU DEĞİLDİ'

Uslu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2014 yılında Suriye krizinin başında, ABD başta olmak üzere tüm dünyaya, 'güvenli bölge' projesini paylaştığını; ancak dünyanın bu vahim durumu anlamadığını söyledi. Avrupa'da daha sonra siyasi dengelerin değişmesiyle bu durumun farkına varıldığını kaydeden Uslu, "Cumhurbaşkanımızın 'güvenli bölge' fikri o zaman karşılık buldu. Suriyeliler 'geri dönsün' polemiği her zaman yapılıyor. Suriyeliler geri dönsün; ama 'nereye dönsün', sorusu çok önemliydi. Savaş olduğu bir ortamda Suriyelileri göndermek çok doğru değildi" diye konuştu.