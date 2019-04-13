Göç yolunda yüzlercesi telef oldu

Tokat’ta koloniler halinde uçuşan kelebeklerin yüzlercesi göç yolunda telef oldu.

Tokat’ta iki gündür kelebeklerin göçüne şahitlik eden vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Güneşli hava ile birlikte öğle saatlerinde uçmaya başlayan kelebeklerin göç yolları üzerinde araçların geçtiği yollarda yer alıyor. Hızla geçen araçların çarptığı kelebeklerin yüzlercesi göç yolunda telef oluyor. Doğa olayının şaşkınlığını yaşayan vatandaşlardan Dursun Arslan, göç eden kelebeklerin adete kenti istila etmiş durumda olduğunu ifade ederek, “Bizler yaşanılan bu durum içinde hayretler içerisinde kaldık. Bugüne kadar böyle bir şey görmemiştim” dedi.

Yollar kelebeklerle dolu

Ana yol güzergahında göç eden kelebeklerin telef olduğunu ifade den Okan İçmez ise “Genel kanı kelebeklerin bir gün yaşadığı yönünde ancak araştırdım 3 ile 6 hafta arasında yaşıyorlarmış. Bunu duyunca daha çok üzülüyoruz. Bu anlamda sürücüler açısından zor bir durum” dedi. Tokat’ta ilk kez böyle bir manzara ile karşılaştıklarını ifade eden İçmez, “Bu kelebekler alışkın olduğumuz bahar kelebeklerinden çok ayrı bir kelebek türleri. Ancak son iki günde sürücülerin araba sürmekten haz etmediği bir durum. Araç çarpması sonucu telef oluyorlar. Bu yönden üzgünüz. Ancak Küçükler içinde bizler içinde ayrı bir şölen oldu bu” diye konuştu.

Tokat Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin ise havaların ısınması ile birlikte diken kelebeğinin larvalarından çıkarak göç ettiğini, bu tür kelebeklerin insanlara ve tarım alanlarına bir zararı bulunmadığını kaydetmişti.