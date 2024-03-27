Göçmen kaçakçılarına yeni darbe! "Alevler" çetesi çökertildi, elebaşı yakalandı

Bakan Yerlikaya "Alevler" olarak bilinen göçmen kaçakçılığı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Hatay’da eş zamanlı olarak düzenlenen “Mahzen-21” operasyonunda elebaşılığını Süleyman Alev’in yaptığı “Alevler” olarak bilinen göçmen kaçakçılığı organize suç örgütünün çökertildiğini belirterek operasyonda elebaşının da içerisinde olduğu organize suç örgütü üyesi 13 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; organize suç örgütlerine, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine ve çetelere milletimizin duası ve desteğiyle göz açtırmayacağız" diyen Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

"Hatay Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Hatay İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; göçmen kaçakçılığı suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu; 2 adet araca, ruhsatsız tabancalara ve fişeğe el konuldu. Hatay Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Göç İdaresi Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin."

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





