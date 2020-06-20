Göçmen karşıtı Hollandalı siyasetçi Wilders'in kardeşi: 'Bizim ailemiz de göçmen, eşi Türk kökenli'

"Göçmenler ne demek?" diye soran Paul Wilders, "Ailemiz ve soyadımızın kökleri Almanya'dan geliyor. Büyükannemiz Endonezya kökenli. Kendi karısı Türk kökenine sahip bir Macar. Hepimiz göçmeniz" dedi.

Wilders, "Evler kimin için inşa ediliyor? Hollandalılar için mi, göçmenler için mi?" diye sordu.

Wilders, 2014 yılından bu yana, sığınmacılara 87 binden fazla sosyal konut kiralandığını belirterek, bu nedenle yeterli ev bulunmadığı için Hollandalıların beklemek zorunda kaldığını savundu.

Göçmen bir aileden geldiklerini söyleyen Paul Wilders, aşırı sağcı liderin eşinin de Türk kökenli bir Macar olduğunu yazdı.

Aşırı sağcı lidere tepki gösterenlerden biri de ağabeyi Paul Wilders oldu.

Hollanda'da 'kendi halkı için yeterli ev yokken 87 bin sosyal konutun göçmenlere' verilmesini eleştiren aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders'e çok sayıda tepki geldi.

'Kökleri takip edin'

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine en fazla karşı çıkan Avrupalı politikacılardan bir olan Hollandalı aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders'in eşi Krisztina Marfai'nin Türk kökenli olduğu iddiası, sosyal medyada en çok ilgi çeken konulardan biri oldu.

Paul Wilders, daha önce medyaya yaptığı açıklamalarda, PVV'nin aşırı sağcı politikalarını ve partinin lideri olan kardeşini sert dille eleştirmişti.

Aşırı sağcı liderin ağabeyi Paul Wilders, Twitter'da dile getirildiği iddiaya ilişkin çok sayıda tepki aldı.

Ağabey Wilders, aşırı sağcı liderin gerçekten Türk kökenli bir kadınla mı evli olduğu yönündeki soruya, "Elbette. Kökleri takip edin" karşılığını verdi.

Göç ve İslam karşıtı politikalarının mimarı olarak bilinen aşırı sağcı PVV lideri kardeşinin aksine, 65 yaşındaki Paul Wilders, göçmenlere ve farklı dinlere karşı hoşgörüyle yaklaşan bir isim.

Hollanda'da iktidarın büyük ortağı olan Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) milletvekili olan Wilders, Türkiye'nin AB üyeliğine karşı yürüttüğü sert muhalefet nedeniyle partisinden istif etti.