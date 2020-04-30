Göğüs büyütmede protez seçimine dikkat! 17 yaş üzeri tüm kadınlara...

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İlgi Dinçok, “Meme formunda bozukluk bir çok kadın için rahatsız edici bir durum. Meme hacmindeki küçüklükten duyulan rahatsızlık nedeniyle şu an Türkiye’de en sık yaptığımız meme estetiği meme büyütme. Meme hacmi genetik olarak küçük olabileceği gibi, meme hacminde yetersizlik emzirdikten sonra meme dokusunda kayıp ve meme formunun bozulması ile de gelişebilir. Obezite kontrolundeki bilincin giderek artması sonucu son yıllarda aşırı kilo alıp verme sonrası meme şeklinde oluşan bozukluklarla da sık karşılaşıyoruz. Meme Büyütme ameliyatları meme hacmini küçük bulan 17 yaş üzeri tüm kadınlara yapılabilir.

Emzirmeye engel olmadığı için henüz doğum yapmamış ya da emzirme planlayan tüm yaş grubu kadınlarda uygulanabilir. Meme volumunu artırmada en başarılı sonuçları protezlerle yapılan ameliyatlarla sağlıyoruz. Kendi vücudunuzdan alınan yağ dokunun memeye enjeksiyonu ile de meme hacmi artırılabilir, fakat fazla miktarda volum eksikliği varsa meme bütünlüğünün düzenini sağlamak ve fazla hacimde meme büyütme ancak protezlerle sağlanabilir. Protezlerle yapılan meme büyütme ameliyatlarında hem hacimsel genişleme hem de sarkan memelerde sarkıklığın giderilmesi mümkün. Meme büyütmede kalıcı ve kesin çözümler masajlar ve kremlerle değil cerrahi işlemlerle sağlanabilir” dedi.