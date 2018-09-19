Göğüs dikleştirme ile sarkmalara elveda deyin

Zaman ve çevresel koşullara bağlı olarak göğüslerde sarkmalar meydana gelmektedir. Bu sarkmalar özellikle doğum ve emzirme gibi durumlarda daha da fazla olabilmektedir. Çevresel ya da genetik nedenlerle meydana gelen göğüsler arasında asimetri ya da farklılıklar göğüs dikleştirme operasyonlarıyla ortadan kaldırılabilmektedir. Göğüslerde sarkmalar kendi içerisinde sınıflandırılmaktadır. Meme altı çizgisinde olanlara hafif sarkma, meme altı çizgisinden 2-3 cm altında olanlara orta dereceli sarkma ve 3 cm’den daha fazla sarkmaların olduğu durumlara ise ileri derece sarkma adı verilmektedir. Sarkma miktarına ve hastanın fizyolojisine göre dikleştirme operasyonları da farklılıklar göstermektedir.

Göğüs Dikleştirme Teknikleri

Göğüs dikleştirme operasyonlarında sarkık haldeki meme dokusu tekrardan doğal görünümüne kavuşturulmakta ve meme başı yeniden olması gereken yere çekilmektedir. Operasyon esnasında hangi teknik kullanılırsa kullanılsın, göğüs dikleştirme operasyonu sonrası meydana gelen izler zaman içerisinde neredeyse görünmez hale gelmektedir. Göğüs dikleştirme ameliyatı genel anestezi altında gerçekleştirilmektedir. Hastadan hastaya göre farklılık gösterse de operasyon süresi yaklaşık olarak 3 saat kadardır. Meme hacmi düşük olan hastalarda meme dikleştirme operasyonu ile beraber aynı zamanda protez uygulaması da yapılabilmektedir. Bu şekilde hem göğse hacim de kazandırılır hem de iki operasyonun iyileşme süreci tek bir dönemde geçirilir.