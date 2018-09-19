KADIN

Göğüs dikleştirme ile sarkmalara elveda deyin

Op. Dr. Burak Türkyılmaz Op. Dr. Burak Türkyılmaz
ESTETİK HABERLERİ  | 19.09.2018 16:03 | Son Güncelleme

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz, göğüs dikleştirme ameliyatı hakkında konuştu.

Göğüs dikleştirme ile sarkmalara elveda deyin

Zaman ve çevresel koşullara bağlı olarak göğüslerde sarkmalar meydana gelmektedir. Bu sarkmalar özellikle doğum ve emzirme gibi durumlarda daha da fazla olabilmektedir. Çevresel ya da genetik nedenlerle meydana gelen göğüsler arasında asimetri ya da farklılıklar göğüs dikleştirme operasyonlarıyla ortadan kaldırılabilmektedir. Göğüslerde sarkmalar kendi içerisinde sınıflandırılmaktadır. Meme altı çizgisinde olanlara hafif sarkma, meme altı çizgisinden 2-3 cm altında olanlara orta dereceli sarkma ve 3 cm’den daha fazla sarkmaların olduğu durumlara ise ileri derece sarkma adı verilmektedir. Sarkma miktarına ve hastanın fizyolojisine göre dikleştirme operasyonları da farklılıklar göstermektedir.

Göğüs Dikleştirme Teknikleri

Göğüs dikleştirme operasyonlarında sarkık haldeki meme dokusu tekrardan doğal görünümüne kavuşturulmakta ve meme başı yeniden olması gereken yere çekilmektedir. Operasyon esnasında hangi teknik kullanılırsa kullanılsın, göğüs dikleştirme operasyonu sonrası meydana gelen izler zaman içerisinde neredeyse görünmez hale gelmektedir. Göğüs dikleştirme ameliyatı genel anestezi altında gerçekleştirilmektedir. Hastadan hastaya göre farklılık gösterse de operasyon süresi yaklaşık olarak 3 saat kadardır. Meme hacmi düşük olan hastalarda meme dikleştirme operasyonu ile beraber aynı zamanda protez uygulaması da yapılabilmektedir. Bu şekilde hem göğse hacim de kazandırılır hem de iki operasyonun iyileşme süreci tek bir dönemde geçirilir.

Operasyon Sonrası

Göğüs dikleştirme operasyonu sonrası iyileşme süreci hastalar tarafından oldukça rahat geçmektedir. Ameliyat sonrasında çok fazla ağrı ve şişlik meydana gelmez ve basit ağrı kesiciler kullanılabilir. Bu ağrı ve şişlikler de 1 hafta içerisinde kendiliğinden ortadan kalkmaktadır. Operasyonda estetik dikişler kullanıldığı için operasyon sonrasında dikiş alımı gerekmez. Hastalar yaklaşık 3-4 gün içerisinde sosyal yaşamlarına geri dönebilir. Hastaların ilk bir ay içerisinde ağır sporlardan uzak kalması önerilmektedir. Meme dikleştirme operasyonlarının esas etkileri yaklaşık bir ay sonra ortaya çıkmaya başlamaktadır. Bu süreden itibaren göğsün alt kıvrımı daha doğal bir görünüme kavuşmakta ve operasyon öncesi karar verilen görünüm ortaya çıkmaktadır.

Op. Dr. Burak Türkyılmaz
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif
Cerrahi Uzmanı
www.drburakturkyilmaz.com
https://www.instagram.com/drturkyilmaz>

PARTNERSosyal medyada deprem olduSosyal medyada deprem oldu
Kadınlar artık bu meme ameliyatları için bu yöntemi kullanıyorKadınlar artık bu meme ameliyatları için bu yöntemi kullanıyor
'Çok yağlıyım' diye üzülmeyin, yağlarınızı avantaja çevirin'Çok yağlıyım' diye üzülmeyin, yağlarınızı avantaja çevirin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
göğüs dikleştirme ameliyatı göğüs estetiği

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın'dan flaş açıklamalar: Okan Kurt ile konuşmuyorum

Demet Akalın'dan flaş açıklamalar: Okan Kurt ile konuşmuyorum

Defne Samyeli yolda kaldı, Cem Yılmaz'ı aradı

Defne Samyeli yolda kaldı, Cem Yılmaz'ı aradı

Ünlü isimlerin fiziksel kusurları! Göbek deliği olmayan, 3 göğüs ucu olan bile var

Ünlü isimlerin fiziksel kusurları! Göbek deliği olmayan, 3 göğüs ucu olan bile var

Flaşlar onun için patladı! Defileye damga vuran frikik

Flaşlar onun için patladı! Defileye damga vuran frikik

'Kusursuz vücut' severlere mesaj! 'İstediğiniz kadar alay edin umurumda değil'

'Kusursuz vücut' severlere mesaj! 'İstediğiniz kadar alay edin umurumda değil'

'Çok yağlıyım' diye üzülmeyin, yağlarınızı avantaja çevirin

'Çok yağlıyım' diye üzülmeyin, yağlarınızı avantaja çevirin

İlginizi Çekebilir

Güzellik anlayışının olmazsa olmazlarından kalça estetiği hakkında bilmeniz gerekenler

Güzellik anlayışının olmazsa olmazlarından kalça estetiği hakkında bilmeniz gerekenler

Kum saati vücut hatları 2019 trendi

Kum saati vücut hatları 2019 trendi

Kadınlar, balon kalçalar için ölümü göze alıyorlar! Peki değer mi?

Kadınlar, balon kalçalar için ölümü göze alıyorlar! Peki değer mi?

Çimentodan lastik, petrolden silikon yağına... Ucuz estetik operasyonlar ölüm saçıyor!

Çimentodan lastik, petrolden silikon yağına... Ucuz estetik operasyonlar ölüm saçıyor!

Dolgun dudaklarınızla cazibenizi pekiştirin!

Dolgun dudaklarınızla cazibenizi pekiştirin!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadınlar artık bu meme ameliyatları için bu yöntemi kullanıyor

Kadınlar artık bu meme ameliyatları için bu yöntemi kullanıyor

Ellerinize de estetik yaptırabileceğinizi biliyor muydunuz?

Ellerinize de estetik yaptırabileceğinizi biliyor muydunuz?

'Çok yağlıyım' diye üzülmeyin, yağlarınızı avantaja çevirin

'Çok yağlıyım' diye üzülmeyin, yağlarınızı avantaja çevirin

'Estetiğin mevsimi mi olur' demeyin! Kendinizi sonbaharda yenileyin

'Estetiğin mevsimi mi olur' demeyin! Kendinizi sonbaharda yenileyin

Liposuction sonrası kabızlık şikayetiniz varsa bu öneriyi dikkate alın

Liposuction sonrası kabızlık şikayetiniz varsa bu öneriyi dikkate alın

Dolgu uygulamaları ehil ellere emanet!

Dolgu uygulamaları ehil ellere emanet!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.